Hứa Vĩ Văn trải nghiệm vai diễn mới trong phim kinh dị

Hứa Vĩ Văn trong một cảnh quay của phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại Ảnh: NSX

Trong hành trình truy tìm sự thật, An không tránh khỏi những cuộc đụng độ với các cảnh quay hành động có độ khó nhất định. Hứa Vĩ Văn xem vai diễn là một trải nghiệm mới trong nghề. Dù thừa nhận các phân đoạn này không làm khó được mình song Hứa Vĩ Văn vẫn căng thẳng khi diễn xuất cùng Xuân Thắng - gương mặt trẻ lần đầu bén duyên với điện ảnh. "Tôi hơi e ngại vì Thắng rất khỏe. Các cảnh hành động sử dụng đạo cụ thật rất áp lực và nguy hiểm. Chúng tôi đã trao đổi kỹ lưỡng để phối hợp an toàn và hiệu quả nhất", Hứa Vĩ Văn cho biết.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại ấn định lịch chiếu tại rạp từ 26.9. Lý giải về tựa phim, đạo diễn Lương Đình Dũng nói: "Trong phim của tôi, ngọn đồi phủ đầy sương mù, ám ảnh bởi những bí mật chết chóc và thần bí".