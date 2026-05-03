Hứa Vĩ Văn trải lòng về cột mốc '20 năm hoạt động nghệ thuật'

Sau dấu ấn từ các vai diễn điện ảnh, Hứa Vĩ Văn tái xuất màn ảnh nhỏ sau gần 10 năm vắng bóng với phim truyền hình Tận hiến (đạo diễn Trần Ka My), do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Phim sẽ được phát sóng lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3, từ ngày 3.5.

Poster nhân vật Nguyễn Thành do Hứa Vĩ Văn thủ vai Ảnh: NSX

Trong phim do Trần Ka My cầm trịch, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1). Bối cảnh đặt trong giai đoạn Đông Dương thập niên 1960 nhiều biến động, nhân vật nhận mật lệnh sang Lào thâm nhập vào hàng ngũ đối phương. Không chỉ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của nhiệm vụ, Nguyễn Thành còn phải chu toàn trách nhiệm với gia đình, tạo nên những giằng xé nội tâm giữa nghĩa vụ và tình cảm cá nhân. Vai diễn do Hứa Vĩ Văn đảm nhận được xây dựng dựa trên hình tượng Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2024.

Hứa Vĩ Văn áp lực khi diễn vai tình báo có thật

Tương tự nguyên mẫu, nhân vật Nguyễn Thành trong Tận hiến được xây dựng là người thông thạo nhiều ngoại ngữ, với lời thoại trải dài từ tiếng Việt, Anh đến Pháp và Lào. Nếu tiếng Anh là lợi thế sẵn có, tiếng Pháp từng được Hứa Vĩ Văn làm quen qua các dự án trước, thì tiếng Lào lại là thử thách hoàn toàn mới. Nam diễn viên thừa nhận việc học thuộc lời thoại và thể hiện một cách tự nhiên bằng ngôn ngữ này là không dễ, đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung trong quá trình chuẩn bị.

Vốn yêu thích các bộ phim về đề tài tình báo, Hứa Vĩ Văn vô cùng hứng thú khi nhận được lời mời đóng chính Tận hiến Ảnh: NVCC

Để có thêm chất liệu cho vai diễn, Hứa Vĩ Văn cùng ê kíp đã tìm đến gia đình Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, trực tiếp lắng nghe, quan sát và tìm hiểu về tính cách, thói quen đời thường của nguyên mẫu. Từ những trải nghiệm thực tế, nam diễn viên tích lũy thêm nhiều chi tiết để xây dựng nhân vật Nguyễn Thành một cách chân thực hơn.

"Điều khiến tôi xúc động không phải là việc nhận vai, mà là những lần được tiếp xúc với người thân của bác. Đến nay, cuộc sống của gia đình vẫn rất giản dị, thầm lặng. Một con người đã hy sinh gần như cả cuộc đời cho đất nước nhưng không đặt nặng lợi ích cá nhân. Thậm chí, có những điều chính người nhà cũng chỉ hiểu rõ về bác sau này. Điều đó giúp tôi thấu cảm hơn với lựa chọn của bác, cũng như phần nào hiểu được công việc của một người làm tình báo", anh bộc bạch.

Biết kịch bản dựa theo chuyện có thật, anh càng thêm vinh dự và có nhiều cảm hứng diễn xuất Ảnh: NVCC

Hứa Vĩ Văn mong đợi gia đình của Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc có thể phần nào "gặp lại" hình ảnh của ông qua nhân vật Nguyễn Thành trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên cho rằng, những cống hiến của nguyên mẫu là vô cùng lớn lao. Vì vậy, anh hy vọng một phần cuộc đời của ông sẽ được tái hiện và tôn vinh xứng đáng, qua đó giúp không chỉ gia đình mà khán giả cả nước hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo Việt Nam. Trước băn khoăn về việc hóa thân vào nhân vật lịch sử có thể đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, Hứa Vĩ Văn chia sẻ anh không xem đó là áp lực phải đạt đến sự hoàn hảo, mà là một trách nhiệm lớn. Diễn viên 7X nhấn mạnh: "Ngay từ đầu, tôi đã xác định cần dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nguyên mẫu, cho lịch sử và cho khán giả. Với những phản hồi trái chiều, tôi nghĩ đó là điều tất yếu trong bất kỳ tác phẩm nào. Tôi lắng nghe và tiếp nhận một cách tỉnh táo. Nếu còn điều gì chưa trọn vẹn, tôi xem đó là một phần của hành trình làm nghề, để hiểu mình hơn và hoàn thiện hơn ở những vai diễn sau". Sau hai thập niên hoạt động nghệ thuật Nối tiếp Đất rừng phương Nam và Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn tiếp tục gắn bó với các bộ phim mang tinh thần sử thi, có yếu tố lịch sử, lần lượt là Tận hiến và Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh Ảnh: NVCC

Gần đây, Hứa Vĩ Văn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng sự "phủ sóng" này không phải là một bước bứt phá đột ngột, mà là kết quả của cả một hành trình dài tích lũy và chọn lọc. Anh chia sẻ, không phải đến thời điểm hiện tại bản thân mới "bùng nổ", mà đây là thành quả của quá trình bền bỉ tích lũy qua nhiều năm làm nghề.

Theo nam diễn viên, đây là giai đoạn mọi yếu tố từ trải nghiệm, sự lựa chọn đến những cơ hội phù hợp cùng hội tụ. Sau hai thập niên hoạt động nghệ thuật, "thầy giáo Bảy" trong Đất rừng Phương Nam cho biết, anh không còn đặt nặng số lượng hay tần suất xuất hiện, mà ưu tiên những dự án mình có thể thực sự "sống" trong đó. "Khi mình làm việc với một sự tập trung và tin tưởng trọn vẹn, thì năng lượng đó tự nhiên sẽ được nhìn thấy rõ hơn", Hứa Vĩ Văn cho biết.

Ở hiện tại, Hứa Vĩ Văn hoạt động nghệ thuật với tâm thế "luôn sẵn sàng" Ảnh: NCVV

Chia sẻ về cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, diễn viên quê TP.HCM cho rằng sự cân bằng không nằm ở việc chia đều thời gian, mà ở sự rõ ràng trong lựa chọn. Anh cho biết khi làm việc sẽ dành trọn vẹn cho công việc, còn khi trở về đời sống cá nhân thì giữ cho mình một không gian đủ yên để tái tạo năng lượng.

Về định hướng tương lai, Hứa Vĩ Văn chia sẻ: "Tôi cũng không đặt ra một khuôn mẫu cố định cho con đường phía trước. Điều tôi hướng đến là làm nghề một cách bền bỉ và có ý thức, chọn những vai diễn có giá trị, đồng thời giữ được sự bình an bên trong. Vì cuối cùng, nếu tôi không còn cảm thấy đủ đầy, thì cũng rất khó để mang điều gì đó thật sự chạm đến khán giả".