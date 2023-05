Huawei giới thiệu loạt thiết bị đeo mới

Huawei Watch 4

Đầu tiên là mẫu smartwatch cao cấp Huawei Watch 4 được tích hợp eSIM cùng thiết kế sang trọng. Vỏ máy được làm bằng thép không gỉ 316L, mặt kính cong 3D và giao diện mặt đồng hồ hành tinh cung cấp nhiều chủ đề để người dùng lựa chọn.

So với tiền nhiệm, Watch 4 nhẹ hơn 13% và mỏng hơn 10,3% giúp tạo cảm giác đeo thoải mái. Đồng hồ có viền mỏng và kích thước to giúp hiển thị nhiều nội dung hơn so với trước. Dây đeo cao su dễ lau chùi và đạt chuẩn kháng nước 5ATM và IPX8, cũng như kháng bụi IP6X. Màn hình LTPO AMOLED giúp giảm tiêu thụ pin.

Huawei Watch 4 có giá bán 11,99 triệu đồng

T.L

Huawei Watch 4 có thể hoạt động như một thiết bị di động độc lập nhờ tích hợp công nghệ eSIM, bao gồm gọi điện, gửi và nhận tin nhắn mà không cần kết nối với điện thoại. Đồng hồ cho thời lượng pin kéo dài 3 ngày ở chế độ tiêu chuẩn hoặc 14 ngày ở chế độ tiết kiệm pin.

Đặc biệt, Watch 4 mang đến nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe toàn diện như theo dõi chỉ số SpO2, nhịp tim, điện tâm đồ (ECG), phát hiện độ cứng động mạch, mức độ căng thẳng, nhiệt độ da và chức năng hô hấp. Dữ liệu được phân tích và lưu trữ trên ứng dụng Huawei Health, người dùng có thể in hoặc chia sẻ các kết quả. Tính năng theo dõi giấc ngủ nâng cao với công nghệ TruSleep 3.0 giúp đánh giá giấc ngủ, còn TruSport cung cấp hơn 100 chế độ tập luyện.

Huawei Freebuds 5

Đây là mẫu tai nghe không dây cao cấp có thiết kế độc đáo với đường cong bám tai hoàn hảo, âm thanh chất lượng, thiết kế mở ANC 3.0 cùng khả năng kết nối âm thanh thông minh. Tai nghe trang bị khả năng chống bụi và kháng nước IP54.

Giá bán của Huawei Freebuds 5 là 3,29 triệu đồng

T.L

Về tính năng, Freebuds 5 gây ấn tượng mạnh khi tích hợp bộ điều khiển động siêu từ tính cho trải nghiệm âm bass bùng nổ, đồng thời âm bass cũng được tăng lên nhờ thiết kế tăng cường luồng không khí kết hợp giảm lực cản mà màng loa gặp phải khi rung. FreeBuds 5 cũng sử dụng công nghệ EQ có khả năng thích ứng tần số siêu rộng từ 100 Hz đến 2.000 Hz.

Freebuds 5 hỗ trợ codec L2HC và bộ mã hóa phân giải cao LDAC, đạt chứng nhận HWA và Hi-Res Audio Wireless. Tai nghe hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động với các thao tác điều khiển tai nghe thuận tiện. Nó có thể ghép nối 2 thiết bị đồng thời. Người dùng cũng có thể điều chỉnh âm nhạc theo sở thích với hơn 10 tùy chỉnh trên ứng dụng Huawei AI Life.

Freebuds 5 có thể sử dụng đến 30 giờ sau một lần sạc đầy, trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho người dùng yêu thích tai nghe chất lượng, hợp thời trang và đeo thoải mái suốt ngày.

Huawei Band 8

Huawei Band 8 là thiết bị đeo mỏng và nhẹ nhất của Huawei hiện nay với độ dày chỉ 8,99 mm và nặng chỉ 14 gram. Sản phẩm có thiết kế nổi bật không viền và bo góc cá tính. Máy trang bị màn hình AMOLED 1,47 inch độ phân giải 368 x 194 pixel và màn hình kính cong 2.5D cho góc nhìn rộng.

1,09 triệu đồng là giá mà người dùng phải trả cho Huawei Band 8

T.L

Việc tháo dây đeo Band 8 cũng khá nhanh, chỉ mất 3 giây mà không cần công cụ hỗ trợ. Người dùng được cung cấp hơn 10.000 mặt đồng hồ trên kho ứng dụng Huawei.

Không bất ngờ khi một số tính năng nổi bật về sức khỏe cũng được Huawei mang đến sản phẩm như TruSleep 3.0 giúp theo dõi giấc ngủ, TruSeen 5.0 để đo chỉ số SpO2, hay TruRelax giúp giải tỏa căng thẳng và giảm mệt mỏi. Ngoài ra còn có hơn 100 chế độ tập luyện với TruSport.

Tại Việt Nam, Huawei Watch 4 có giá bán 11,99 triệu đồng, trong khi Huawei Freebuds 5 có giá 3,29 triệu đồng và Huawei Band 8 có giá 1,09 triệu đồng.