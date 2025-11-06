Huawei Mate 70 Air ra mắt với pin 6.500 mAh

Huawei Mate 70 Air là mẫu điện thoại nhẹ nhất trong dòng Mate của Huawei, sở hữu thiết kế thời trang và thông số kỹ thuật ấn tượng. Máy có màn hình lớn khoảng 7 inch nhưng phần thân chỉ mỏng 6,6 mm mang đến trải nghiệm cầm nắm tiện lợi cho người dùng.

Huawei Mate 70 Air chỉ mỏng 6,6 mm ẢNH: Huawei Central

Mặc dù thuộc phân khúc thiết bị mỏng nhẹ, Huawei Mate 70 Air không đánh đổi về hiệu suất - điều mà các sản phẩm như iPhone Air và cả Galaxy S25 Edge chưa làm được. Máy trang bị màn hình tràn viền với tần số quét cao và tỷ lệ khung hình rộng, giúp nội dung hiển thị sắc nét và sống động từ nhiều góc nhìn.

Trong khi Samsung và Apple gặp khó khăn trong việc cung cấp trải nghiệm pin tốt cho các mẫu điện thoại mỏng nhẹ, Huawei đã khắc phục điều này với viên pin silicon carbon-anode 6.500 mAh, vốn là dung lượng cao hơn cả Mate 70 Pro, Pro+ và Ultimate Design. Đi kèm với đó là bộ sạc siêu nhanh 66W cho phép sạc đầy pin chỉ trong vài phút.

Siêu mỏng nhưng pin có dung lượng 6.500 mAh ẢNH: Huawei Central

Huawei Mate 70 Air tiếp tục thể hiện sức mạnh nhiếp ảnh

Cụm camera sau của Huawei Mate 70 Air được thiết kế tương tự các mẫu Mate 70 Pro/Pro+, với bốn ống kính đặt trong một khối lồi tròn. Hệ thống camera bao gồm camera chính 50 MP, camera tele RYYB 12 MP, camera siêu rộng 8 MP và cảm biến màu Red Maple 1,5 triệu kênh đa phổ. Hơn nữa, Huawei Mate 70 Air cũng mang đến giải pháp chụp ảnh toàn diện nhờ công nghệ hình ảnh XMAGE độc quyền.

Ngoài ra, mặt sau của Huawei Mate 70 Air còn được hoàn thiện đẹp mắt, thể hiện sự tinh tế trong thiết kế. Sản phẩm sẽ được cài sẵn HarmonyOS 5.1 ngay khi xuất xưởng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và tích hợp ứng dụng gốc. Đặc biệt, điện thoại cũng hỗ trợ tính năng liên lạc vệ tinh Beidou hai chiều.

Hệ thống camera mạnh mẽ với 4 cảm biến ở mặt sau ẢNH: Huawei Central

Về hiệu năng, Huawei Mate 70 Air sử dụng hai phiên bản chip Kirin: Kirin 9020A và Kirin 9020B, tương ứng với RAM 16 GB và 12 GB hứa hẹn mang đến hiệu suất mạnh mẽ cho người dùng.

Mate 70 Air nặng 208 gram, trang bị màn hình OLED 7 inch với độ phân giải 2.760 x 1.320 pixel và tần số quét linh hoạt 60/90/120 Hz. Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống bụi, nước IP68 và IP69, cũng như trang bị hệ thống loa stereo đối xứng.

Điện thoại có ba tùy chọn màu sắc đen, trắng và vàng. Giá bán cho các tùy chọn cấu hình và bộ nhớ gồm 12/256 GB (Kirin 9020B, 589 USD), 12/512 GB (Kirin 9020B, 659 USD), 16/256 GB (Kirin 9020A, 659 USD) và 16/512 GB (Kirin 9020A, 729 USD).

Điện thoại có thiết kế sang trọng với giá bán từ 589 USD ẢNH: Huawei Central

Chương trình đặt hàng trước diễn ra từ ngày 6 đến 11.11 trước khi giao đến tay khách hàng Trung Quốc từ ngày 13.11. Thông tin về kế hoạch phát hành sản phẩm ra toàn cầu vẫn chưa được Huawei công bố.