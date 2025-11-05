Huawei Mate 80 Pro nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh chân dung với camera selfie kép

Theo PhoneArena, rò rỉ mới nhất cho biết mẫu Mate 80 Pro sẽ được trang bị camera selfie kép, trong khi phiên bản thông thường có thể không có tính năng này. Việc cải tiến camera selfie là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chụp ảnh selfie ngày càng tăng.

Đây được xem là một bước tiến lớn cho Huawei khi khái niệm camera kép trước đây chỉ xuất hiện trên dòng Nova. Mặc dù chưa thực sự phổ biến nhưng dòng Nova đã thu hút được sự chú ý nhờ khả năng chụp ảnh ấn tượng và mức giá hợp lý. Dù bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt từ năm 2019, Huawei vẫn duy trì được lượng khách hàng trung thành, ngay cả bên ngoài Trung Quốc.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của Huawei Mate 80 Pro sắp ra mắt ẢNH: DirectorShiGuan

Mate 80 Pro mở ra kỷ nguyên mới cho camera selfie kép

Hiện tại, thông số kỹ thuật chi tiết về cụm camera selfie kép trên Mate 80 Pro vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, điều này có thể tham khảo từ dòng Nova. Ví dụ, Nova 14 Ultra có cảm biến chính 50 MP kết hợp cảm biến zoom 2x 8 MP giúp chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn và hiệu ứng chân dung 3D. Có khả năng Huawei sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự cho Mate 80 Pro, với camera kép phía trước có thể tương thích với hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D nâng cấp.

Ngoài ra, những hình ảnh thực tế của Mate 80 Pro rò rỉ gần đây cho thấy sản phẩm sở hữu thiết kế mới với cụm camera tròn ở mặt sau, bao gồm ba camera. Camera trên cùng có thể là ống kính tele tiềm vọng, trong khi hai camera còn lại là camera chính và camera siêu rộng. Đèn flash LED kép được bố trí hai bên tạo điểm nhấn cao cấp cho thiết bị.

Huawei Mate 80 Pro dự kiến sẽ có ít nhất hai màu sắc: vàng tươi và đen, cùng với nhiều tùy chọn khác. Các tính năng nổi bật khác bao gồm sạc nhanh lên đến 100W, chip xử lý Kirin mới và có thể có quạt làm mát tích hợp trên một số mẫu. Một biến thể cao cấp Huawei Mate 80 RS cũng đang được phát triển với khung titan và màn hình OLED hai lớp.