MateBook Fold S là chiếc laptop gập với màn hình phụ dạng điện thoại gập ở mặt sau sẽ được Huawei ra mắt thị trường vào ngày 24.11 tới tại Trung Quốc, cùng thời điểm hãng giới thiệu dòng Mate X8. Mẫu laptop của Huawei sở hữu màn hình chính 14,7 inch và chạy hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển để thay thế Windows.

MateBook Fold S có kiểu dáng độc đáo, kết hợp với màn hình phụ trên nắp máy ẢNH: HUAWEI

Khi gập lại, MateBook Fold S có kích thước 10,2 inch, trong khi khi mở ra, nó trở thành một chiếc laptop với màn hình 14,7 inch. Để so sánh, chiếc MateBook Fold 18 inch trước đó khi gập lại chỉ còn khoảng 13 inch. Trọng lượng của MateBook Fold S được Huawei công bố là hơn 600 gram, với các màu lựa chọn gồm đen, trắng và xanh.

Theo báo cáo từ GizChina, MateBook Fold S sử dụng chip Kirin X9-series, mặc dù trang web của Huawei chưa xác nhận thông tin này và kích thước pin cũng chưa được công bố.

Lý do Huawei đưa màn hình phụ vào MateBook Fold S

Như đã đề cập, điểm nổi bật của MateBook Fold S là màn hình vuông ở mặt sau, được gọi là Live. Màn hình này cho phép người dùng xem thông báo và ứng dụng mà không cần mở laptop. Đại diện của Huawei, ông He Gang, cho biết ý tưởng này xuất phát từ sự yêu thích của người dùng với màn hình bên ngoài trên điện thoại Pura X.

Huawei cung cấp bốn phiên bản của MateBook Fold S: 16 GB RAM với 256 GB bộ nhớ trong; 16 GB RAM với 512 GB bộ nhớ trong; 24 GB RAM với 512 GB bộ nhớ trong; 32 GB RAM với 1 TB bộ nhớ trong. Ba phiên bản đầu tiên đi kèm với bàn phím và bao đựng bên trong, trong khi phiên bản RAM 32 GB bổ sung một bút cảm ứng.

Hiện tại, Huawei chưa công bố giá cho sản phẩm. Trước đó, MateBook Fold 18 inch có giá khởi điểm từ 24.999 nhân dân tệ (khoảng 96,6 triệu đồng). Các dự đoán trên mạng xã hội Trung Quốc về giá MateBook Fold S dao động từ một nửa đến bằng giá của MateBook Fold 18 inch.