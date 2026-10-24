Huawei ra mắt smartphone có thể dùng cùng lúc 3 SIM

Trong khi điện thoại 2 SIM đã trở nên phổ biến nhờ công nghệ eSIM, sự xuất hiện của điện thoại 3 SIM vẫn còn khá hiếm. Tuy nhiên, Huawei đã gây chú ý khi vừa giới thiệu Mate 90 Pro Max, một mẫu smartphone hỗ trợ tới 4 thẻ SIM. Với thiết kế này, người dùng có thể sử dụng 2 thẻ nano SIM vật lý và 2 thẻ eSIM, nhưng chỉ có thể hoạt động 3 SIM cùng lúc.

Huawei Mate 90 Pro Max được bán với giá từ 36,76 triệu đồng ẢNH: HUAWEI

Mate 90 Pro Max sở hữu màn hình OLED LTPO 6,9 inch với tần số quét 120 Hz và độ phân giải Full HD+. Điện thoại được trang bị chip Kirin 9050 Pro và pin dung lượng 6.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Giá bán cho phiên bản RAM 12 GB là 9.499 nhân dân tệ (khoảng 36,76 triệu đồng), trong khi phiên bản RAM 16 GB có giá 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,7 triệu đồng).

Ngoài ra, phiên bản Collector's Edition với RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB cũng được Huawei chào bán với giá lần lượt là 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,56 triệu đồng) và 12.999 nhân dân tệ (khoảng 50,3 triệu đồng). Tuy nhiên, Mate 90 Pro Max hiện tại chỉ được bán tại Trung Quốc và chưa có thông tin về kế hoạch phát hành sản phẩm ra thị trường quốc tế từ Huawei.

Nhược điểm lớn trên điện thoại Huawei

Một nhược điểm trên Mate 90 Pro Max nếu ra mắt thị trường quốc tế là chạy hệ điều hành Harmony OS và không có quyền truy cập vào các dịch vụ của Google, chi tiết có thể gây khó khăn cho những ai phụ thuộc vào hệ sinh thái Google.

Điện thoại có thể lắp đặt 4 SIM, nhưng chỉ có 3 SIM hoạt động đồng thời ẢNH: HUAWEI

Một điểm nổi bật khác của Mate 90 Pro Max là khả năng tương thích với phụ kiện camera Z10. Mặc dù điện thoại đã có hệ thống camera tích hợp ấn tượng với camera chính 50 MP, camera siêu rộng 40 MP và camera tele 200 MP, người dùng vẫn có thể nâng cao khả năng chụp ảnh của Mate 90 Pro Max bằng mô-đun camera Z10. Đây là mô-đun có cảm biến 1 inch với độ phân giải 50 MP và khả năng zoom quang lên đến 24x. Tuy nhiên, mô-đun này nặng 350 gram và có giá 5.999 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng), khiến nó chỉ phù hợp với những người đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Với những tính năng nổi bật và khả năng hỗ trợ 3 SIM, Huawei Mate 90 Pro Max hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại đa năng, mặc dù việc tiếp cận sản phẩm gặp nhiều rào cản tại các thị trường khác.