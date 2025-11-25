Huawei Mate 80 series ra mắt với khả năng liên lạc xuyên tường không cần mạng

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn Mate 80 được trang bị chip Kirin 9020, các phiên bản cao cấp hơn như Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max và Mate 80 RS sử dụng chip Kirin 9030 mới nhất.

Mate 80 mang đến hiệu năng cải thiện 35% so với Mate 70 dù sử dụng chung chip ẢNH: HUAWEI

Huawei khẳng định, mặc dù sử dụng cùng một con chip, Mate 80 vẫn có hiệu năng tăng 35% so với Mate 70. Đặc biệt, chip Kirin 9030 trong Mate 80 Pro cũng mang lại hiệu suất tương tự so với Mate 70 Pro năm ngoái. Phiên bản Mate 80 Pro còn có tùy chọn Kirin 9030 Pro với cấu hình RAM 16 GB hứa hẹn hiệu năng nhanh hơn 42% so với mẫu tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Cả Mate 80 và Mate 80 Pro đều hỗ trợ gọi vệ tinh Tiantong và nhắn tin hai chiều Beidou, đồng thời là những thiết bị đầu tiên có khả năng liên lạc khẩn cấp ở tần số 700 MHz ngay cả khi không có mạng. Huawei cho biết, thiết bị có thể duy trì kết nối ở khoảng cách lên đến 13 km và truyền tín hiệu xuyên qua ba bức tường. Ngoài ra, Mate 80 và Mate 80 Pro còn được trang bị Bluetooth 6.0, giao tiếp ngoại tuyến 2,4 GHz và Wi-Fi 7+.

Mate 80 series tạo ấn tượng mạnh từ thiết kế đến camera

Về thiết kế, cả hai mẫu Mate 80 và Mate 80 Pro đều có kiểu dáng tương tự với mặt lưng hai vòng độc đáo và thân máy bằng kim loại bọc nylon. Chúng có 4 màu sắc đen, trắng, vàng và xanh. Mate 80 có khung hợp kim nhôm mờ, trong khi phiên bản Pro sử dụng khung bóng. Cả hai đều có độ dày 7,95 mm và nặng khoảng 217 - 219 gram.

Tất cả các thành viên dòng Mate 80 đều đạt tiêu chuẩn IP68/IP69 ẢNH: HUAWEI

Màn hình của cả hai mẫu đều là OLED 6,75 inch với độ phân giải 2.832 x 1.280, tần số quét thích ứng từ 1 - 120 Hz, công nghệ làm mờ PWM 1.440 Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng 300 Hz. Chúng cũng trang bị kính Kunlun thế hệ thứ hai và cảm biến vân tay ở cạnh bên.

Đối với camera, dòng Mate 80 sử dụng hệ thống chụp ảnh màu chính "Maple Leaf" thế hệ thứ hai. Với Mate 80, sản phẩm gồm camera chính 50 MP, camera tele tiềm vọng 12 MP, camera siêu rộng 40 MP và camera selfie 12 MP. Trong khi đó, Mate 80 Pro được trang bị camera chính 50 MP, camera tele macro 48 MP và camera siêu rộng 40 MP, kết hợp ISP thế hệ thứ 9 cho khả năng xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi.

Cả hai mẫu đều sở hữu viên pin 5.750 mAh, hỗ trợ sạc nhanh (có dây) đạt 66W cho Mate 80 và 100W cho Mate 80 Pro. Khả năng sạc không dây lần lượt đạt 50W và 80W, riêng Mate 80 Pro còn hỗ trợ sạc ngược không dây và chế độ siêu tiết kiệm pin kéo dài đến 13 ngày. Tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn IP68/IP69 và chạy trên nền tảng HarmonyOS 6.

Huawei tiếp tục thể hiện sức mạnh nhiếp ảnh di động trên Mate 80 series ẢNH: HUAWEI

Về giá bán, phiên bản 12/256 GB của Mate 80 có giá khoảng 660 USD, trong khi phiên bản 12/512 GB có giá khoảng 730 USD. Đối với Mate 80 Pro, giá khởi điểm là khoảng 840 USD cho phiên bản 12/256 GB và lên đến 1.120 USD cho phiên bản 16 GB/1 TB.