Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Huawei Mate 80 series ra mắt với khả năng liên lạc xuyên tường không cần mạng

Kiến Văn
Kiến Văn
25/11/2025 22:48 GMT+7

Huawei vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Mate 80 tại thị trường Trung Quốc với điểm nhấn là chip di động Kirin do hãng sản xuất.

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn Mate 80 được trang bị chip Kirin 9020, các phiên bản cao cấp hơn như Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max và Mate 80 RS sử dụng chip Kirin 9030 mới nhất.

Huawei Mate 80 series ra mắt với khả năng liên lạc xuyên tường không cần mạng - Ảnh 1.

Mate 80 mang đến hiệu năng cải thiện 35% so với Mate 70 dù sử dụng chung chip

ẢNH: HUAWEI

Huawei khẳng định, mặc dù sử dụng cùng một con chip, Mate 80 vẫn có hiệu năng tăng 35% so với Mate 70. Đặc biệt, chip Kirin 9030 trong Mate 80 Pro cũng mang lại hiệu suất tương tự so với Mate 70 Pro năm ngoái. Phiên bản Mate 80 Pro còn có tùy chọn Kirin 9030 Pro với cấu hình RAM 16 GB hứa hẹn hiệu năng nhanh hơn 42% so với mẫu tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Cả Mate 80 và Mate 80 Pro đều hỗ trợ gọi vệ tinh Tiantong và nhắn tin hai chiều Beidou, đồng thời là những thiết bị đầu tiên có khả năng liên lạc khẩn cấp ở tần số 700 MHz ngay cả khi không có mạng. Huawei cho biết, thiết bị có thể duy trì kết nối ở khoảng cách lên đến 13 km và truyền tín hiệu xuyên qua ba bức tường. Ngoài ra, Mate 80 và Mate 80 Pro còn được trang bị Bluetooth 6.0, giao tiếp ngoại tuyến 2,4 GHz và Wi-Fi 7+.

Mate 80 series tạo ấn tượng mạnh từ thiết kế đến camera

Về thiết kế, cả hai mẫu Mate 80 và Mate 80 Pro đều có kiểu dáng tương tự với mặt lưng hai vòng độc đáo và thân máy bằng kim loại bọc nylon. Chúng có 4 màu sắc đen, trắng, vàng và xanh. Mate 80 có khung hợp kim nhôm mờ, trong khi phiên bản Pro sử dụng khung bóng. Cả hai đều có độ dày 7,95 mm và nặng khoảng 217 - 219 gram.

Huawei Mate 80 series ra mắt với khả năng liên lạc xuyên tường không cần mạng - Ảnh 2.

Tất cả các thành viên dòng Mate 80 đều đạt tiêu chuẩn IP68/IP69

ẢNH: HUAWEI

Màn hình của cả hai mẫu đều là OLED 6,75 inch với độ phân giải 2.832 x 1.280, tần số quét thích ứng từ 1 - 120 Hz, công nghệ làm mờ PWM 1.440 Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng 300 Hz. Chúng cũng trang bị kính Kunlun thế hệ thứ hai và cảm biến vân tay ở cạnh bên.

Đối với camera, dòng Mate 80 sử dụng hệ thống chụp ảnh màu chính "Maple Leaf" thế hệ thứ hai. Với Mate 80, sản phẩm gồm camera chính 50 MP, camera tele tiềm vọng 12 MP, camera siêu rộng 40 MP và camera selfie 12 MP. Trong khi đó, Mate 80 Pro được trang bị camera chính 50 MP, camera tele macro 48 MP và camera siêu rộng 40 MP, kết hợp ISP thế hệ thứ 9 cho khả năng xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi.

Cả hai mẫu đều sở hữu viên pin 5.750 mAh, hỗ trợ sạc nhanh (có dây) đạt 66W cho Mate 80 và 100W cho Mate 80 Pro. Khả năng sạc không dây lần lượt đạt 50W và 80W, riêng Mate 80 Pro còn hỗ trợ sạc ngược không dây và chế độ siêu tiết kiệm pin kéo dài đến 13 ngày. Tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn IP68/IP69 và chạy trên nền tảng HarmonyOS 6.

Huawei Mate 80 series ra mắt với khả năng liên lạc xuyên tường không cần mạng - Ảnh 3.

Huawei tiếp tục thể hiện sức mạnh nhiếp ảnh di động trên Mate 80 series

ẢNH: HUAWEI

Về giá bán, phiên bản 12/256 GB của Mate 80 có giá khoảng 660 USD, trong khi phiên bản 12/512 GB có giá khoảng 730 USD. Đối với Mate 80 Pro, giá khởi điểm là khoảng 840 USD cho phiên bản 12/256 GB và lên đến 1.120 USD cho phiên bản 16 GB/1 TB.

Tin liên quan

Huawei Mate 80 Pro nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh chân dung với camera selfie kép

Huawei Mate 80 Pro nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh chân dung với camera selfie kép

Huawei khiến giới công nghệ bất ngờ khi trang bị camera selfie kép cho Mate 80 Pro giúp nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh chân dung.

Khám phá thêm chủ đề

Mate 80 Huawei liên lạc vệ tinh nhiếp ảnh di động Mate 80 Pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận