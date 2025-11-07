Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Huawei ra mắt máy tính bảng đa năng MatePad 11.5 PaperMatte thế hệ mới

Thành Luân
Thành Luân
07/11/2025 07:23 GMT+7

Huawei vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới. Sản phẩm được trang bị công nghệ màn hình PaperMatte cải tiến với công nghệ quang học - vốn chỉ xuất hiện trên các dòng tablet cao cấp của Huawei.

Hiệu suất làm việc như PC với kho ứng dụng phong phú

Theo đó, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới được trang bị bàn phím thông minh cùng ốp lưng với thiết kế Clip On bám chắc ở các góc thiết bị, giúp tối ưu trọng lượng và độ mỏng khi sử dụng. Nhờ thiết kế đặc biệt này, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy tính bảng.

Huawei ra mắt mẫu máy tính bảng đa năng MatePad 11.5 PaperMatte thế hệ mới - Ảnh 1.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte có thiết kế sử dụng như một chiếc PC di động

Ảnh: T.L

Bàn phím với hành trình phím 1,5 mm và kích thước phím 15 mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Ngoài ra, bàn phím cũng được tích hợp sạc trực tiếp từ thân máy giúp người dùng thoải mái sử dụng trong thời gian dài.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí với giao diện tương tự như trên laptop, cho phép xử lý bảng tính, bản trình chiếu hay các tệp tài liệu một cách dễ dàng. Việc sử dụng cùng bàn phím thông minh đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác tương tự như trên máy tính để có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device) giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tải và sử dụng nhiều ứng dụng khác thông qua AppGallery, kho ứng dụng chính thức của Huawei, hiện nằm trong top 3 nền tảng phân phối ứng dụng lớn nhất thế giới và được chứng nhận bảo mật toàn cầu.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới còn được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, với công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron, mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, cùng khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt.

Sản phẩm cũng được trang bị hàng loạt tính năng bảo vệ mắt như ánh sáng phân cực tròn (circular polarization) và giảm nhấp nháy (DC dimming), giúp người dùng hạn chế tình trạng mỏi mắt và luôn thoải mái khi làm việc, học tập và sáng tạo trong thời gian dài.

Huawei ra mắt mẫu máy tính bảng đa năng MatePad 11.5 PaperMatte thế hệ mới - Ảnh 2.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte được trang bị nhiều công cụ hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả

Ảnh: T.L

Về cấu hình, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh mang đến hiệu năng mạnh mẽ, cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. Đồng thời, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W Huawei SuperCharge, giúp người dùng luôn sẵn sàng cho ngày dài năng động.

Hệ thống tản nhiệt trên Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới được cải tiến, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn 25% so với thế hệ trước, giúp thiết bị luôn vận hành ổn định ngay cả khi phải xử lý tác vụ nặng hoặc mở nhiều cửa sổ cùng lúc. Bên cạnh đó, hệ thống 4 loa kết hợp với thuật toán âm thanh Histen 9.0 độc quyền của Huawei mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực cho người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mới sẽ được bán ra với giá 9,69 triệu đồng, kèm theo bộ quà tặng là các phụ kiện sử dụng máy.

