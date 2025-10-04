Huawei Watch GT 6 Series ra mắt tại Việt Nam, pin dùng đến 21 ngày

Thiết kế Huawei Watch GT 6 được nâng cấp với đa dạng phiên bản

Huawei Watch GT 6 giữ dáng mặt bát giác đặc trưng nhưng hiện đại hơn, với bản Pro và bản tiêu chuẩn 46 mm dùng viền bezel vát nổi khối 3D khỏe khoắn, còn bản tiêu chuẩn 41 mm có ngàm xoay linh hoạt, giúp ôm trọn cổ tay. Phiên bản Pro được hoàn thiện bằng khung titan hàng không, kính sapphire chống trầy, lưng gốm và lớp phủ nano chống ăn mòn, đi kèm nhiều tùy chọn dây titan, da, cao su hay vải dệt.

Huawei Watch GT 6 Series mang đến nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc Ảnh: T.L



Máy trang bị màn hình AMOLED sáng tối đa 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt. Bản 46 mm có kích thước 1,47 inch - lớn hơn 5,5% so với thế hệ trước. Về pin, công nghệ high-silicon cho phép Pro và 46 mm dùng 21 ngày ở chế độ cơ bản, 12 ngày khi sử dụng thường xuyên và 40 giờ chạy địa hình, trong khi bản 41 mm dùng được 14 ngày ở chế độ cơ bản và 8 ngày chế độ thường xuyên.

Các tính năng thể thao và theo dõi sức khỏe nổi trội

Huawei Watch GT 6 nâng cấp hệ thống định vị Sunflower 2.0 với anten mới và 6 vệ tinh băng tần kép, cho độ chính xác cao hơn 20%. Thuật toán TruSense cải thiện đo nhịp tim (98% khi đạp xe, 95% khi chạy địa hình). Lần đầu tiên, đồng hồ hỗ trợ chỉ số Công suất Ảo khi đạp xe, dữ liệu độ dốc và khả năng tự động phát hiện - tạm dừng hành trình; chế độ chạy việt dã cũng bổ sung bản đồ lưu tuyến, biểu đồ độ cao và ước lượng quãng đường. Ngoài thể thao, thiết bị theo dõi cảm xúc với 12 trạng thái khác nhau, đo stress chỉ trong 10 phút.

Huawei Watch GT 6 Series được trang bị hệ thống định vị Huawei Sunflower 2.0 Ảnh: T.L



Watch GT 6 còn là một trong những thiết bị đầu tiên chạy HarmonyOS 6.0, mang đến giao diện trực quan, mượt mà cùng nhiều mặt đồng hồ tùy biến. Tại Việt Nam, sản phẩm hỗ trợ thanh toán QR qua MoMo và sẽ sớm tích hợp thêm các dịch vụ nội địa như Zalo hay XanhSM.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series được bán với giá từ 4,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 7,69 triệu đồng cho bản Pro.