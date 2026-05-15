Huế kỷ luật cán bộ buông lỏng quản lý, để cấp dưới làm giả hồ sơ

8Ngày 15.5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Thi hành án dân sự thành phố Huế).

Ông Hoàng Thế Hùng có sai phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cụ thể, thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của cá nhân để kế toán nghiệp vụ thi hành án lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án.

Vi phạm của ông Hùng đã làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bản thân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Bị rút tên khỏi danh sách ứng cử HĐND thành phố do có dấu hiệu sai phạm

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-MT kiêm Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Đức với trách nhiệm là Giám đốc Sở NN-MT kiêm Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Từ đó, để Công ty Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN-MT thành phố Huế ẢNH: SỞ NN-MT TP.HUẾ

Khi phát hiện sai phạm, ông Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết và thực hiện với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa, xử lý sai phạm tương tự; chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xem xét, thi hành kỷ luật ông Đức.

Trước đó, trong cuộc bầu cử HĐND thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đình Đức đã được hiệp thương giới thiệu nằm trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố.

Tuy nhiên, do những dấu hiệu vi phạm trên, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã ký ban hành nghị quyết công bố điều chỉnh danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, rút tên ông Đức khỏi danh sách bầu cử.

Ông Nguyễn Đình Đức từng là đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-MT, ông Đức từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở NN-PTNT (cũ), Chủ tịch UBND huyện rồi Bí thư Huyện ủy Quảng Điền cũ, Giám đốc Sở NN-PTNT thành phố Huế (trước sáp nhập với Sở TN-MT).