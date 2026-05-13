Thời sự

Huế sẽ chuyển trụ sở Thành ủy, UBND thành phố về vị trí mới

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
13/05/2026 14:38 GMT+7

Việc điều chuyển trụ sở của Thành ủy, UBND thành phố và một số cơ quan thuộc thành phố Huế về vị trí mới nhằm sử dụng hiệu quả các trụ sở dư thừa, đảm bảo không gian làm việc phù hợp.

Ngày 13.5, UBND thành phố Huế cho biết, sẽ chuyển giao tòa nhà 7 tầng, rộng gần 20.000 m2 ở số 24 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ (trước đó là trụ sở của UBND quận Thuận Hóa) để Văn phòng UBND thành phố Huế quản lý và sử dụng.

Huế sẽ chuyển trụ sở Thành ủy, UBND thành phố về vị trí mới- Ảnh 1.

Tòa nhà tại địa chỉ 24 Tố Hữu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Sau khi tiếp nhận, tòa nhà này sẽ trở thành nơi làm việc của UBND thành phố Huế, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế.

Theo phương án sử dụng, Văn phòng UBND thành phố Huế sẽ phối hợp Đảng ủy UBND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế cùng Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế xây dựng phương án bố trí diện tích làm việc phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và điều kiện thực tế tại cơ sở nhà, đất 24 Tố Hữu.

Trường hợp sau khi bố trí đủ diện tích mà vẫn còn diện tích dư thừa, Văn phòng UBND thành phố phải báo cáo UBND thành phố Huế để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tòa nhà tại địa chỉ 24 Tố Hữu có 7 tầng, rộng gần 20.000 m², vốn là trụ sở của UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũ. Thời điểm Huế chính thức là thành phố trực thuộc T.Ư, tòa nhà là trụ sở của quận Thuận Hóa cũ.

Sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, tòa nhà này bỏ không một thời gian, sau đó được đưa vào phương án cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế trưng dụng để bảo quản và trưng bày hiện vật, song vẫn chưa thực hiện.

Ngoài cơ sở nhà, đất tại 24 Tố Hữu, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng thống nhất phương án bố trí nhiều trụ sở khác.

Trong đó, cơ sở nhà, đất số 16 Lê Lợi (là trụ sở của UBND thành phố Huế hiện tại) sẽ được định hướng bố trí làm trụ sở Thành ủy Huế. Cơ sở nhà, đất 27A Trần Cao Vân sẽ bố trí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Huế sẽ chuyển trụ sở Thành ủy, UBND thành phố về vị trí mới- Ảnh 2.

Theo phương án, tòa nhà trụ sở của UBND thành phố Huế tại 16 Lê Lợi sẽ là trụ sở của Thành ủy Huế

ẢNH: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu việc sắp xếp, bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất phải bảo đảm phù hợp chức năng, yêu cầu công tác, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật; đồng thời quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công

Ngoài các trụ sở này, thời gian qua, sau khi các đơn vị này được di dời về các trụ sở mới, một số trụ sở công của thành phố Huế trên trục đường Lê Lợi như trụ sở Sở GD-ĐT, Sở KH-CN, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế... bị bỏ không. Theo quy hoạch, những trụ sở cũ này sẽ được đấu giá, kêu gọi đầu tư khách sạn, khu thương mại phục vụ phát triển du lịch.

HĐND thành phố Huế đã bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

