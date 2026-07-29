Huế: Lộ diện phương án thắng giải cuộc thi thiết kế cầu qua Cồn Hến

Ngày 29.7, thông tin từ UBND thành phố Huế cho biết, vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu.
Theo kết quả được phê duyệt, phương án mang mã số 168 giành giải nhất (do Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty CP Kiến trúc Lập Phương thực hiện); phương án CH108 đạt giải nhì (do Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam và Lequang-architecs LAB thực hiện) và phương án 125 đạt giải ba (do Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn – hầm thực hiện).
Đây là các phương án được lựa chọn sau quá trình đánh giá, thảo luận và bỏ phiếu đối với 4 hồ sơ có số phiếu bình chọn cao nhất ở vòng chung tuyển.
UBND thành phố Huế chỉ đạo Sở Xây dựng (đơn vị chủ trì cuộc thi) phối hợp với Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty CP kiến trúc Lập Phương (đơn vị tư vấn đạt giải nhất) tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thi tuyển để hoàn thiện phương án thiết kế kỹ thuật, phục vụ các bước triển khai tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng công trình, phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan và xây dựng hình ảnh một công trình cầu biểu tượng mới của thành phố Huế.
Trước đó, để thu hút các ý tưởng sáng tạo, thành phố Huế đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu với cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải nhất trị giá 500 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải ba trị giá 10 triệu đồng. Cuộc thi đã thu hút 12 phương án thiết kế tham gia.
Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 2,76 km, mặt cắt ngang 26 m, kết nối khu vực phường Vỹ Dạ với phường Phú Xuân. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỉ đồng, thực hiện trong 4 năm và được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng qua sông Hương, góp phần giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu.
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