Huế quyết liệt tháo gỡ các 'điểm nghẽn' để tăng trưởng 2 con số

Ngày 10.7, HĐND thành phố Huế đã tổ chức kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (bên phải) cùng Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tham dự kỳ họp ẢNH: NGỌC HIẾU

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, nhấn mạnh kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: NGỌC HIẾU

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 8,33%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách và doanh thu tăng cao; thu ngân sách và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy vậy, vẫn có một số tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng; chất lượng tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa thật sự bền vững. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Tháo gỡ "điểm nghẽn"

Tại kỳ họp, ông Phạm Đức Tiến đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhất là các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của thành phố; từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và có thể tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2026 - 2030 là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng và phát triển thành phố Huế xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 5.800 - 6.000 USD; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 14 - 15%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%...

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố xác định 6 chương trình trọng điểm. Bao gồm: phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NGỌC HIẾU

"Thành phố sẽ tập trung khai thác tối đa lợi thế của đô thị di sản; phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa; từng bước chuyển hóa không gian, giá trị di sản thành nguồn lực và động lực tăng trưởng mới. Tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy nhanh các đề án khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ số, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030", ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, quyết định nhiều cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy.