Huế thúc đẩy tăng trưởng 2 con số với ngân sách đầu tư công lớn

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp ẢNH: NGỌC HIẾU

Tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2026, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố ước tăng 8,33%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 40.753 tỉ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, quy mô GRDP năm 2026 phải đạt khoảng 86.694 tỉ đồng, đồng nghĩa 6 tháng cuối năm cần tạo thêm khoảng 45.942 tỉ đồng giá trị tăng thêm.

Theo kịch bản tăng trưởng, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng từ 11,5% trở lên, trong đó quý 3 tăng khoảng 11,6 - 12,1% và quý 4 tăng 11,3 - 11,8%.

Ông Thành nhấn mạnh, động lực tăng trưởng chủ yếu được kỳ vọng đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 12 - 13%, đóng góp khoảng 3.070 - 3.330 tỉ đồng; khu vực dịch vụ tăng 9,5 - 10,5%, đóng góp khoảng 3.740 - 4.140 tỉ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng từ 4 - 4,5%.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương, đơn vị cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch.

Khu vực công nghiệp với sản xuất ô tô của Kim Long Motor đang trở thành động lực tăng trưởng của thành phố Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện; ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng đơn vị, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc và đánh giá kết quả theo từng tháng, từng quý đối với các chỉ tiêu đã cam kết.

“Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, cần phải quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án”, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND thành phố Huế diễn ra 2 ngày 10 và 11.7, HĐND thành phố cũng đã thông qua nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 3) số tiền 282,8 tỉ đồng và nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách thành phố năm 2025 (đợt 2) số tiền 227 tỉ đồng; thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương số tiền 409,870 tỉ đồng.