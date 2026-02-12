Hung thủ gây vụ xả súng đẫm máu ở Canada có vấn đề tâm thần?

Thủ tướng Mark Carney hôm 11.2 đã cam kết sẽ cùng người dân Canada sẽ vượt qua vụ xả súng mà ông mô tả là "khủng khiếp" xảy ra tại một trường học ở tỉnh British Columbia.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử Canada gần đây.

"Những người cha, người mẹ, ông bà, chị em gái, anh em trai ở Tumbler Ridge sẽ thức dậy khi thiếu vắng người họ yêu thương. Cả nước thương tiếc cùng các bạn. Canada sát cánh cùng các bạn", ông Carney nói.

Đoạn video được Reuters xác thực và công bố sau vụ xả súng cho thấy các học sinh chạy thoát thân khỏi trường hôm 11.2 khi xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Các chuyên gia pháp y làm việc trường trung học nơi xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại thị trấn Tumbler Ridge, British Columbia, Canada hôm 11.2 ẢNH: REUTERS

Darian Quist, một học sinh 17 tuổi, nói với CBC News rằng lớp học đã bị phong tỏa hơn hai giờ đồng hồ.

"Em vừa kết thúc tiết tự học và đang ở phòng học cơ khí chuẩn bị sửa xe thì chuông báo động vang lên, tiếng chuông em chưa từng nghe bao giờ. Và hiệu trưởng của chúng em đi dọc hành lang, cô ấy nói mọi người đóng cửa lại, phong tỏa, đại loại thế. Thoạt đầu em không nghĩ vậy. Em nghĩ đó là lệnh ở yên trong lớp hay gì đó. Nhưng rồi khi mọi thứ lan truyền, chúng em nhận ra nó nghiêm trọng thế nào. Thế là chúng em dùng mấy bàn sắt chặn cửa lại".

Cảnh sát hôm 11.2 cho biết nghi phạm là Jesse Van Rootselaar (18 tuổi), sinh ra là nam giới về mặt sinh học và bắt đầu chuyển đổi giới tính khoảng 6 năm trước.

Nhà chức trách cũng cho biết có tiền sử cảnh sát từng đến nhà riêng của gia đình nghi phạm, và một số cuộc gọi trong đó liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Sáu người đã bị bắn chết tại trường học. Mẹ và em trai kế của nghi phạm được tìm thấy đã chết tại một nhà riêng.

Nghi phạm được cho là đã tử vong, dường như do tự gây thương tích.

Hai nạn nhân nữ đã được trực thăng đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Carney cho biết ông đã ra lệnh treo cờ rủ trên tất cả các tòa nhà chính phủ trong bảy ngày tới.

Một số nhà lãnh đạo thế giới nổi bật đã gửi thông điệp chia buồn, trong đó Quốc vương Charles, nguyên thủ quốc gia của Canada, bày tỏ ông "vô cùng bàng hoàng và đau buồn".