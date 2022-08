Hưng Yên: Bắt giữ kẻ cướp giật tài sản tại tiệm vàng

Trước đó, ngày 29.8, Công an H.Yên Mỹ (Hưng Yên) đã tiếp nhận hồ sơ của Công an xã Giai Phạm (H.Yên Mỹ) về vụ việc cướp giật tài sản xảy ra cùng ngày tại tiệm vàng Mạnh Quỳnh (thuộc địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm) do Nguyễn Tiến Duy (39 tuổi, trú tại P.Văn Đức, TP.Chí Linh, Hải Dương) thực hiện.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 29.8, Duy điều khiển xe mô tô không biển số đến tiệm vàng Mạnh Quỳnh.

Khi thấy chị Vũ Thị Tươi (34 tuổi, chủ tiệm vàng) đang bán hàng, Duy giả vờ hỏi xem 2 sợi dây chuyền vàng. Sau khi cầm cả 2 sợi dây chuyền, nhân lúc chị Tươi sơ hở, Duy liền chạy ra nổ máy xe để bỏ chạy thì bị chị Tươi giữ lại.





Nghi phạm bỏ lại xe và chạy bộ, đến ngã ba chợ Đình Trà (thuộc thôn Yên Phú) thì bị chị Tươi và người dân bắt giữ, bàn giao cho lực lượng công an.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Duy để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Duy từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.