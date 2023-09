Hưng Yên: Bắt giữ kẻ trộm cắp gần 200 triệu đồng của người dân

Ngày 2.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đang tạm giữ Vũ Đình Thành (30 tuổi, trú thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, H.Bình Giang, Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29.8, Công an H.Ân Thi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Chu Văn Đô (47 tuổi, trú xã Đào Dương, H.Ân Thi), khoảng 10 giờ ngày 29.8, lợi dụng lúc gia đình ông không có ở nhà, kẻ gian đã phá khóa cửa, vào trong nhà trộm cắp số tiền 193 triệu đồng và 1 đôi bông tai bằng vàng 9999.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an H.Ân Thi đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp cùng Công an xã Đào Dương sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp, đấu tranh làm rõ.

Từ quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản kể trên là Vũ Đình Thành và đã tiến hành bắt giữ, đồng thời thu giữ được toàn bộ tài sản do Thành trộm cắp được mà có.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Việt, cho biết tại địa phương, Vũ Đình Thành không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lêu lổng. Thành cũng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án trộm cắp tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.