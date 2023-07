Hưng Yên: Bị khởi tố vì dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng

Ngày 12.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Vương (34 tuổi, trú tại thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, H.Yên Mỹ), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi dùng sổ đỏ giả để lừa đảo.

Trước đó, ngày 26.6, Công an H.Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) về việc ngày 23.6, anh Trung cùng 2 người bạn góp 400 triệu đồng để cho Đỗ Văn Vương vay. Tài sản thế chấp là thửa đất của Vương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhóm của anh Trung đã giao 200 triệu đồng cho Vương và thỏa thuận sẽ chuyển nốt số tiền còn lại sau khi làm xong thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi anh Trung mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến UBND H.Yên Mỹ để làm thủ tục sang tên thì phát hiện đó là giấy chứng nhận giả.

Công an lấy lời khai đối với Đỗ Văn Vương CACC

Ngay sau đó, anh Trung đã trình báo sự việc với Công an H.Yên Mỹ và giao nộp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đỗ Văn Vương và 1 giấy nhận cọc tiền.

Cùng ngày, Đỗ Văn Vương đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ xin đầu thú. Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, do Vương đang cần vốn kinh doanh và trả số tiền nợ từ trước nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Vương đang ở để vay tiền. Thửa đất Vương ở là tài sản của bố Vương, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông này cũng chưa sang tên cho Vương.

Vương khai nhận, sổ đỏ giả trên Vương mua của một đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, khi đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã bị nhầm số thửa đất.

Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Văn Vương theo quy định của pháp luật.