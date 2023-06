Hưng Yên: Bị khởi tố vì vi phạm nồng độ cồn còn chống người thi hành công vụ

Ngày 14.6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (42 tuổi, trú tại P.Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 23.2, tại km18+050 trên QL5, chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội (thuộc địa phận xã Lạc Hồng, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), tổ công tác số 1 - Đội CSGT đường bộ số 1 Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe ô tô BS 34A - 389.85 do Trần Văn Tuấn điều khiển.



Trần Văn Tuấn tại cơ quan công an CACC

Tổ công tác đo nồng độ cồn đối với Trần Văn Tuấn, cho kết quả 0,675 mg/l khí thở. Tổ công tác yêu cầu Tuấn ký vào biên bản vi phạm nhưng Tuấn không đồng ý ký.

Mặc dù tổ công tác nhiều lần giải thích nhưng Tuấn không công nhận lỗi vi phạm, mà còn có hành vi cản trở không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện về trụ sở.

Tổ công tác đã khống chế, lập biên bản, bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm để điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Trần Văn Tuấn theo thẩm quyền.