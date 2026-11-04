Hưng Yên chuẩn bị khởi công 2 học viện của Bộ Công an vào đầu năm 2027

UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) tại tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu ẢNH: UBND TỈNH HƯNG YÊN

Theo báo cáo, vị trí dự kiến triển khai xây dựng có tổng diện tích khoảng 409,1 ha nằm trên địa bàn P.Phố Hiến và các xã Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp và đất dân cư hiện hữu. Trong đó, vị trí dự kiến triển khai dự án được quy hoạch là: đất trường đại học, ký túc xá, nhà ở thấp tầng, đất công cộng đại học, đất giao thông, nghĩa trang nhân dân, cây xanh và mặt nước...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát các điều kiện triển khai dự án, trong đó chú trọng công tác kiểm đếm, xác định hiện trạng đất đai, số hộ dân bị ảnh hưởng; phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời mồ mả và quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc triển khai hai học viện có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần tăng cường cơ sở đào tạo của lực lượng công an nhân dân, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hoàn thiện hạ tầng của tỉnh.

Theo ông Quyền, Hưng Yên thống nhất cao về chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng hai học viện. Vì vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để sớm triển khai dự án.

Cạnh đó, ông đề xuất thành lập 2 tổ công tác của Bộ Công an và của tỉnh để trực tiếp phối hợp, giải quyết toàn diện các vấn đề liên quan; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát tổng thể hiện trạng đất đai, công trình, vật kiến trúc, các hộ dân trong phạm vi dự án; xác định cụ thể diện tích, ranh giới, chỉ giới và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Quyền cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phấn đấu trong tháng 12.2026 cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư, tạo điều kiện khởi công dự án dự kiến vào dịp 3.2.2027.