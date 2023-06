Hưng Yên: Khởi tố 4 bị can mua bán trái phép 2.200 tỉ đồng hóa đơn VAT

Ngày 20.6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (67 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (51 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); Nguyễn Minh Hằng (38 tuổi) và Nguyễn Phương Thảo (42 tuổi, cùng trú Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nguyễn Thị Dung tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp 'ma' từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.

Tính từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp 'ma' này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỉ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Vật chứng của vụ án được cơ quan công an thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các nghi phạm liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu công an xác định, Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các nghi can, doanh nghiệp có liên quan việc mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo quy định.