Hưng Yên: Khởi tố bị can trộm tiền công đức, tổ chức 'tiệc' ma túy

Ngày 22.6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Nam (20 tuổi, trú thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, H.Kim Động) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an H.Kim Động nhận được trình báo về việc tại chùa Trung Đức (thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đột nhập, trộm cắp 20 triệu đồng trong két sắt và 1 điện thoại di động trị giá khoảng 3 triệu đồng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quý Nam là nghi phạm trộm cắp số tài sản trên.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Quý Nam CACC

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, qua theo dõi, biết được người quản lý chùa đi vắng, Nam đột nhập, dùng dao cạy khóa cửa rồi tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Phát hiện chìa khóa két sắt và chiếc điện thoại để trong phòng ngủ, Nam trộm cắp chiếc điện thoại và dùng khóa mở két sắt, trộm cắp 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi trộm cắp được số tiền trên, Nam thuê phòng hát, rủ Bàn Thị Mây (24 tuổi, trú tại thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh, H.Quang Bình, Hà Giang, hiện ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, H.Kim Động); Đào Mạnh Hùng (24 tuổi, trú thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, H.Kim Động); Lý Thanh Tùng (30 tuổi, trú thôn An Xá, xã Toàn Thắng, H.Kim Động) và một số người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ven Sông (xã Phạm Ngũ Lão, H.Kim Động). Tại đây, Mây bán ma túy cho các đối tượng sử dụng.

Bàn Thị Mây tại cơ quan công an CACC

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngoài việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Nam, cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Tùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Mây về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Động đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.