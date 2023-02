Hưng Yên: Khởi tố nhóm gây rối trật tự công cộng trên QL5

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn (41 tuổi, trú H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Trương Văn Minh (37 tuổi), Nguyễn Thành Long (33 tuổi) và Nguyễn Đình Nam (28 tuổi, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.2, Sơn điều khiển xe tải BS 29C - 002.81 trên QL5 (đoạn thuộc địa phận P.Bạch Sam, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), trên xe lúc này có Trương Văn Minh; Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đình Nam di chuyển từ Hà Nội về Khu công nghiệp Minh Quang (TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Khi đến địa phận P.Dị Sử (TX.Mỹ Hào), xe của Sơn bị xe container BS 34C - 156.83 kéo rơ moóc BS 34R - 026.92 do Đỗ Văn Tuấn (33 tuổi, trú H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển vượt lên từ phía sau, đồng thời tạt đầu xe của Sơn. Trên xe của Tuấn lúc này có một thanh niên (chưa xác định được danh tính).

Thấy vậy, Sơn điều khiển xe đuổi theo xe của Tuấn đến địa phận P.Bạch Sam và vượt lên chặn đầu xe Tuấn.

Tại đây, Sơn, Minh và Long cầm gậy cùng Nam (không cầm hung khí gì), đi đến nơi Tuấn đang đỗ xe, chửi bới. Sơn dùng gậy chọc vỡ 1 ô kính cửa phụ. Minh cũng cầm gậy chọc vào cabin xe.

Một lát sau nhóm của Sơn lên xe đi nhưng thấy Tuấn và người đi cùng xuống xe nên nhóm của Sơn tiếp tục xuống xe một lần nữa, cả hai nhóm sau đó đã xảy ra xô xát.

Vụ việc xảy ra khoảng 10 phút, gây ùn tắc giao thông một đoạn trên QL5 theo chiều Hà Nội đi Hải Dương.

Tại CQĐT, Sơn cùng đồng bọn thừa nhận về hành vi của mình. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.