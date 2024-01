Hưng Yên: Khởi tố tài xế điều khiển xe tải chắn lối vào UBND xã

Ngày 11.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Khoái Châu cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 23.12.2023 tại thôn Đông Tảo Đông (xã Đông Tảo).

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Huy (41 tuổi, trú thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, H.Khoái Châu).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2 giờ ngày 23.12.2023, Nguyễn Hữu Huy điều khiển xe tải BS 29G - 019.75 lưu thông trên TL 382, đến khu vực trước cổng vào trụ sở UBND xã Đông Tảo thì cho xe dừng lại và sau đó bỏ đi đâu không rõ. Đến khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, Huy quay lại điều khiển xe tải di chuyển về hướng ngã tư Đông Tảo.

Hành vi điều khiển xe tải chắn ngang đường của Huy khiến trạng trạng giao thông ùn tắc kéo dài, dư luận địa phương bức xúc CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, đến khoảng 19 giờ 32 cùng ngày, xe tải BS 29G - 01975 do Nguyễn Hữu Huy điều khiển tiếp tục lưu thông trên TL 382 theo hướng đi ngã tư Đông Tảo. Sau khi đi qua khu vực cổng vào UBND xã Đông Tảo khoảng 40 m, tài xế điều khiển xe chạy chéo cắt ngang đường TL 382.

Đến khoảng 19 giờ 40 cùng ngày, lực lượng Công an xã Đông Tảo đã tiếp cận, mời người đàn ông điều khiển xe tải xuống làm việc. Tuy nhiên, Huy không xuống mà vào cabin điều khiển xe di chuyển theo hướng ngã tư Đông Tảo.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Hữu Huy CÔNG AN CUNG CẤP

Hành vi của Nguyễn Hữu Huy đã gây ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của của người dân, khiến dư luận, người dân bức xúc.

Vụ tài xế điều khiển xe tải chắn lối vào trụ sở UBND xã, gây rối trật tự công cộng đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Khoái Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.