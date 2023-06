Hưng Yên: Phát hiện một thi thể đang phân hủy

Tối 17.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Khương Văn Oánh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ (H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), cho biết lực lượng chức năng đang xác minh danh tính của một thi thể vừa được phát hiện trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16.6, nhân viên của một nhà cung cấp mạng kéo cáp để lắp đặt mạng cho một hộ gia đình trên địa bàn. Khi kéo qua một khu đất hoang thuộc thôn 14, người này phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Khu đất bỏ hoang ở xã Nghĩa Trụ, nơi phát hiện thi thể CTV

"Khu đất này đã được thu hồi để phục vụ một dự án bất động sản, nhưng chưa triển khai, xung quanh cỏ mọc um tùm, ít người lại qua. Trước đó nhiều ngày, người dân nghe mùi hôi thối nhưng nghĩ rằng từ động vật phân hủy", ông Oánh thông tin.

Sự việc sau đó được báo cáo Công an H.Văn Giang, Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Tại hiện trường, theo nhận định, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 20 ngày. Trên thi thể chỉ còn bộ quần áo, không có giấy tờ tùy thân, xung quanh hiện trường cũng không có vật dụng nào khác.

Sau khi đã lấy mẫu để phục vụ việc xét nghiệm, xác định danh tính, phục vụ công tác điều tra, thi thể nạn nhân được chính quyền địa phương tổ chức an táng ngay tại nghĩa trang thôn 14.