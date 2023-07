Hưng Yên: Tạm giữ nhóm người sử dụng trái phép ma túy ở chung cư

Ngày 4.7, cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hà (24 tuổi) và Lê Vũ Tài Phong (21 tuổi, đều trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, P.Nhân Hòa, TX.Mỹ Hào) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 24.6 tại căn hộ B1110, chung cư Phúc Hưng 2 (thuộc tổ dân phố Phố Nối, P.Bần Yên Nhân, TX.Mỹ Hào) do Vũ Văn Hà thuê và sử dụng, Công an P.Bần Yên Nhân kiểm tra, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Vũ Văn Hà và Lê Vũ Tài Phong tại nhà giam giữ Công an TX.Mỹ Hào CACC

Ngoài Vũ Văn Hà và Lê Vũ Tài Phong, cơ quan công an còn phát hiện trong căn hộ chung cư này có Hoàng Thị Nhung (19 tuổi, trú tại thôn Phố Hà 2, xã Trung Thịnh, H.Xín Mần, tỉnh Hà Giang) và Lò Thị Kiều Trang (17 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình - Co Rốm, xã Thanh Nưa, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Vật chứng công an thu giữ gồm: 1 đĩa sứ hình tròn, trên mặt có chất tinh bột màu trắng, 2 thẻ cứng hình chữ nhật, 1 ống hút cuộn tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 2 vỏ túi ni lông bám dính chất tinh thể màu trắng cùng một số vật chứng có liên quan. Các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy.

Ma túy được Hà cất giấu trong ngăn kéo tủ CACC

Đấu tranh tại chỗ, Hà khai nhận đang cất giấu ma túy tại ngăn tủ đứng trong căn hộ. Công an phường kiểm tra, phát hiện 1 túi ni lông, bên trong có chứa 18 viên nén hình bông hoa màu hồng và 19 túi ni lông nhỏ, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, Hà khai là ma túy. Công an P.Bần Yên Nhân lập biên bản, bàn giao đối tượng, vật chứng cho cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã trưng cầu giám định số vật chứng là các viên nén và chất tinh thể thu giữ của các đối tượng, kết quả là ma túy, gồm 3 loại MDMA, methamphetamine và ketamine có tổng khối lượng 20,004 gam.

Cơ quan điều tra xác định Hà và Phong đã rủ Nhung và Trang đến căn hộ Hà thuê để sử dụng ma túy.