Hướng dẫn chụp pháo hoa đêm giao thừa bằng máy ảnh và điện thoại

Pháo hoa là chủ thể đặc biệt trong nhiếp ảnh đêm. Ánh sáng rất mạnh nhưng xuất hiện giữa nền trời tối, chuyển động nhanh và diễn ra trong thời gian ngắn. Nhiều bức ảnh chụp pháo hoa thất bại vì ảnh bị nhòe, cháy sáng hoặc bố cục đơn điệu. Tuy nhiên, đây không phải cuộc đua thiết bị, mà là bài toán về vị trí, tiêu cự và sự ổn định.

Chuẩn bị thiết bị, vị trí và lựa chọn tiêu cự

Đến sớm để chọn vị trí có tầm nhìn thoáng là bước quan trọng nhất. Bạn nên quan sát hướng bắn pháo hoa, tránh cây cối hoặc dây điện che khuất. Nếu có thể, hãy đưa thêm yếu tố tiền cảnh như cầu, mặt nước, tòa nhà hoặc bóng người vào khung hình để tăng chiều sâu thay vì chỉ chụp nền trời đen.

Tripod là phụ kiện quan trọng khi chụp phơi sáng. Nếu không có, bạn cần tìm điểm tựa chắc chắn như lan can hoặc bệ tường. Ngoài ra, hãy kiểm tra pin và dung lượng lưu trữ trước khi sự kiện bắt đầu.

Tripod, dây bấm mềm (hoặc remote điều khiển từ xa) luôn là những phụ kiện quan trọng nhất cho nhu cầu chụp ảnh phơi sáng ban đêm ẢNH: ANH TÚ

Về ống kính, không nhất thiết phải dùng thiết bị cao cấp. Do đây là thể loại chụp phơi sáng dài với ISO thấp và khẩu độ trung bình, ống kính phổ thông vẫn cho kết quả tốt nếu thiết lập đúng. Điều quan trọng là tiêu cự phù hợp với khoảng cách đứng.

Nếu đứng gần khu vực bắn, ống kính góc rộng từ 16 mm đến 35 mm giúp ghi lại toàn cảnh và hạn chế việc cắt mất phần pháo khi bung lớn. Tiêu cự ngắn cũng ít nhạy cảm với rung lắc trong môi trường đông người.

Thiết lập thông số khi chụp pháo hoa

Dù dùng máy ảnh hay điện thoại, mục tiêu chung là kiểm soát vùng sáng mạnh của pháo hoa và giữ được vệt sáng rõ nét. Tuy nhiên, cách thiết lập giữa hai thiết bị có khác biệt.

Với máy ảnh, bạn nên sử dụng chế độ Manual (M) để chủ động kiểm soát ánh sáng. ISO không cần hạ xuống mức quá thấp, khoảng 100 đến 200 là đủ vì bạn đã sử dụng khẩu độ trung bình và phơi sáng dài. Khẩu độ cũng không cần khép quá sâu. Mức f/8 đến f/11 thường đã đủ cân bằng giữa độ nét và ánh sáng. Tốc độ màn trập nên để trong 6 - 8 giây để ghi lại vệt sáng đầy đủ. Khi đặt máy trên tripod, nên dùng hẹn giờ để hạn chế rung khi bấm máy.

Khi chụp pháo hoa máy ảnh, ngoài thiết lập hợp lý, người dùng nên lưu file dạng RAW để có thể hậu kỳ tốt hơn ẢNH: KHẢI MINH

Với điện thoại, việc kiểm soát ISO quan trọng hơn do cảm biến nhỏ và dễ nhiễu. Nếu có chế độ Pro, bạn nên hạ ISO xuống mức thấp nhất có thể và điều chỉnh thời gian phơi sáng trong giới hạn cho phép. Phần lớn điện thoại có khẩu độ cố định, vì vậy người dùng không thể điều chỉnh như máy ảnh. Tránh kéo thời gian phơi sáng quá dài vì vùng sáng dễ bị cháy.

Một mẹo đơn giản là sử dụng tai nghe có dây hoặc không dây làm nút chụp từ xa. Trên nhiều thiết bị, nút âm lượng sẽ hoạt động như nút chụp, giúp giảm rung khi không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Bố cục và hậu kỳ

Không nên chỉ chụp mỗi pháo hoa trên nền trời đen. Đường chân trời, cầu hoặc bóng người có thể tạo điểm nhấn và giúp khung hình sinh động hơn. Thử đặt pháo hoa lệch khỏi trung tâm để bố cục tự nhiên và cân đối hơn.

Hình ảnh pháo hoa chụp bằng điện thoại với thông số: tốc độ 1 giây, ISO 100, camera zoom 3x ẢNH: KHẢI MINH

Sau khi chụp, bạn có thể giảm vùng cháy sáng, tăng nhẹ độ tương phản và điều chỉnh cân bằng trắng nếu ảnh bị ám màu. Tăng độ bão hòa ở mức vừa phải sẽ giúp màu pháo nổi bật hơn nhưng cần tránh chỉnh quá tay. Việc cắt cúp lại khung hình cũng giúp loại bỏ chi tiết thừa và làm bố cục gọn gàng hơn.

Chụp pháo hoa đêm giao thừa không đòi hỏi thiết bị cao cấp. Hiểu rõ mối liên hệ giữa vị trí, tiêu cự và kỹ thuật phơi sáng mới là yếu tố quyết định. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể lưu giữ khoảnh khắc chuyển giao năm mới theo cách riêng của mình.