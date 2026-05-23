Hướng dẫn người dân đi xe buýt tại bến xe giữa trung tâm TP.HCM

Nhằm đảm bảo hoạt động xe buýt được tổ chức khoa học, an toàn và thuận tiện cho hành khách sau thời gian thi công hạ tầng, Bến xe buýt Sài Gòn đã được bố trí lại khu vực lưu thông, đón và trả khách theo 3 làn riêng biệt. Trong đó, làn 1 và làn 2 dùng để đón khách; làn 3 dùng để trả khách cho tất cả các tuyến xe buýt hoạt động tại bến.

Bến xe buýt Công viên 23/9 (Bến xe buýt Sài Gòn) khang trang, rộng rãi sau khi cải tạo ẢNH: TRUNG TÂM GTCC

Cụ thể, người dân di muốn đón xe buýt trên 13 tuyến sau sẽ di chuyển tới làn 1 để chờ xe: D4, 03, 18, 19, 20, 34, 36, 65, 69, 86, 88, 93, 109. Đây là khu vực tập trung nhiều tuyến kết nối trung tâm thành phố với sân bay, bến xe và các khu vực đông dân cư.

Làn 2 sẽ là khu vực đón khách của 12 tuyến: 04, 13, 27, 28, 39, 52, 72, 75, 102, 140, 171, 172. Các tuyến tại làn này kết nối nhiều khu vực nội thành, trường học, khu dân cư và các điểm trung chuyển khác trên địa bàn thành phố.

Làn 3 được bố trí dành riêng cho hoạt động trả khách của tất cả các tuyến xe buýt. Sau khi xe vào bến, hành khách xuống xe tại khu vực này trước khi xe tiếp tục di chuyển về vị trí đậu hoặc chuẩn bị xuất bến đón khách mới.

Việc bố trí riêng làn trả khách giúp giảm tình trạng chen lấn giữa người lên và xuống xe, đồng thời tạo không gian di chuyển an toàn hơn cho hành khách ẢNH: TRUNG TÂM GTCC

Theo đại diện Trung tâm GTCC, việc phân chia riêng khu vực đón và trả khách giúp giảm tình trạng ùn ứ trong bến, tạo không gian lưu thông thuận tiện cho xe buýt cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách khi lên xuống xe. Việc bố trí riêng làn trả khách giúp giảm tình trạng chen lấn giữa người lên và xuống xe, đồng thời tạo không gian di chuyển an toàn hơn cho hành khách.

Để đảm bảo hoạt động điều tiết giao thông được thông suốt, các xe buýt cũng được tổ chức lưu thông theo một chiều, giúp hạn chế xung đột giao thông trong khu vực bến.

Trung tâm GTCC khuyến cáo người dân xác định trước số tuyến cần đi, quan sát bảng thông tin tại từng làn, chờ xe đúng khu vực quy định, không đứng dưới lòng đường hoặc di chuyển qua làn xe đang hoạt động. Đồng thời, chuẩn bị sẵn tiền vé hoặc phương thức thanh toán điện tử và xếp hàng văn minh khi lên xe.

Trong trường hợp chưa rõ tuyến hoặc vị trí đón xe, hành khách có thể hỏi nhân viên điều hành hoặc lực lượng hỗ trợ tại bến.

Sơ đồ hướng dẫn người dân phương án tổ chức hoạt động đón, trả khách xe buýt mới tại bến 23/9

"Sử dụng xe buýt không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng thói quen sử dụng giao thông công cộng tại TP.HCM. Với việc tổ chức phân luồng khoa học tại Bến xe buýt Sài Gòn, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận xe buýt hơn, góp phần nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng tại khu vực trung tâm thành phố" - đại diện Trung tâm GTCC TP.HCM chia sẻ.