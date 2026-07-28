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Công nghệ Thủ thuật

Hướng dẫn nhận tick trắng Facebook miễn phí

Khải Minh
Khải Minh

Sau khi Meta mở chương trình xác minh tài khoản miễn phí, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã thấy xuất hiện tính năng Video selfie xác minh.

Meta đang mở rộng chương trình cấp huy hiệu xác minh miễn phí cho người dùng Facebook thông qua tính năng Video selfie xác minh. Theo ghi nhận, tính năng này đã bắt đầu xuất hiện trên một số tài khoản tại Việt Nam, cho phép người dùng gửi video selfie để xác minh danh tính mà không cần đăng ký gói Meta Verified trả phí.

Do được triển khai theo từng đợt, không phải tài khoản nào cũng thấy ngay mục Video selfie xác minh. Nếu chưa xuất hiện, người dùng chỉ cần chờ đến khi Meta kích hoạt trên tài khoản của mình.

Để đăng ký, người dùng mở Cài đặt trên Facebook, chọn Mật khẩu và bảo mật, sau đó truy cập Video selfie xác minh. Tiếp theo, chọn trang cá nhân muốn xác minh rồi nhấn Tiếp. Facebook sẽ hiển thị một số thông tin về quy trình xác minh cũng như cách nền tảng sử dụng video selfie trước khi người dùng tiếp tục.

Hướng dẫn nhận tick trắng Facebook miễn phí - Ảnh 1.

Xác minh bằng video selfie cũng là một cách để bảo vệ tài khoản tốt ngoài bảo mật 2 lớp vốn đã có trên Facebook

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở bước kế tiếp, Facebook sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email liên kết với tài khoản. Sau khi nhập đúng mã, người dùng có thể chuyển sang bước quay video selfie.

Người dùng nhấn Bắt đầu quay video selfie và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Facebook sẽ yêu cầu quay một đoạn video ngắn để xác minh khuôn mặt, vì vậy nên thực hiện ở nơi đủ ánh sáng và giữ khuôn mặt nằm trong khung hình trong suốt quá trình ghi hình.

Hướng dẫn nhận tick trắng Facebook miễn phí - Ảnh 2.

Quy trình quay video selfie tương đối đơn giản và nhanh chóng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi video được tải lên thành công, Facebook sẽ lưu video selfie phục vụ quá trình xác minh danh tính. Nếu tài khoản đáp ứng các điều kiện của nền tảng, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt và cấp huy hiệu xác minh khi quá trình xử lý hoàn tất.

Theo Meta, huy hiệu xác minh miễn phí được thiết kế nhằm giúp người dùng nhận diện các tài khoản thuộc về người thật, góp phần hạn chế tình trạng giả mạo trên nền tảng. Huy hiệu này khác với Meta Verified trả phí và không đồng nghĩa Facebook bảo chứng uy tín của chủ tài khoản. Do chương trình vẫn đang được triển khai theo từng giai đoạn, người dùng tại Việt Nam chưa thấy tính năng chỉ cần chờ đến khi Meta mở quyền truy cập cho tài khoản của mình.

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