Đã có thể nhận huy hiệu xác minh tài khoản miễn phí trên Facebook

Để đối phó với tình trạng giả mạo danh tính trực tuyến ngày càng phức tạp, Facebook đã quyết định triển khai một huy hiệu mới mang tên "Facebook Verified" giúp xác minh rằng người dùng thực sự là người thật. Đặc biệt, người dùng sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào để nhận huy hiệu này.

Quy trình xác minh tài khoản trên Facebook rất đơn giản. Người dùng chỉ cần quay một video selfie ngắn, sau đó Facebook sẽ so sánh video đó với ảnh đại diện hiện có để xác nhận danh tính. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút. Đặc biệt, không giống như một số nền tảng mạng xã hội khác, Facebook không tính phí cho việc xác minh.

Quá trình thực hiện quy trình xác thực là miễn phí ẢNH: META

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để nhận huy hiệu này. Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên và tài khoản của họ phải tuân thủ các quy định của Facebook về gian lận, lừa đảo và hành vi gian dối. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tài khoản không xác thực, huy hiệu sẽ không được cấp. Hiện tại, các Trang và tài khoản ProMode cũng không đủ điều kiện tham gia.

Facebook cho biết tính năng này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ một số thị trường nhất định trước khi áp dụng toàn cầu. Do đó, người dùng không cần lo lắng nếu chưa thấy tính năng này trên tài khoản của mình.

Việc triển khai theo từng giai đoạn, có nghĩa không phải ai cũng ngay lập tức thấy tính năng mới ẢNH: META

Vai trò của huy hiệu Facebook Verified

Sau khi được xác minh, huy hiệu sẽ xuất hiện ở những nơi mà sự tin tưởng là rất quan trọng, như Marketplace, Facebook Dating, Nhóm và trang cá nhân. Facebook cũng cho biết trong tương lai, các bài đăng trên Bảng tin sẽ có huy hiệu này. Người dùng chỉ cần xác minh một lần và huy hiệu sẽ theo họ mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, Facebook cũng nhấn mạnh rằng việc xác minh không đồng nghĩa với sự chứng thực. Huy hiệu này không đảm bảo cho sự đáng tin cậy của bất kỳ ai. Người dùng đã được xác minh vẫn phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Cộng đồng và Chính sách Thương mại như mọi người khác.

Việc có huy hiệu xác minh sẽ theo người dùng Facebook mọi lúc, mọi nơi ẢNH: META

Dù có những chính sách mà người dùng có thể không đồng tình, việc triển khai huy hiệu xác minh này được xem là một bước đi đúng hướng. Trong bối cảnh các hồ sơ do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra ngày càng khó nhận biết, một huy hiệu miễn phí xác nhận "tôi là người thật" thực sự là một công cụ hữu ích.