Facebook phiên bản web sập trên toàn cầu

Từ 2 giờ 15 ngày 19.7 (giờ Việt Nam), một số người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ bị lỗi khi truy cập nền tảng trên website. Thu Huyền, chủ một cửa hàng thời trang trên Facebook, cho biết tài khoản của cô bất ngờ bị văng ra ngoài khi đang dùng. Dù cố gắng đăng nhập trở lại, nền tảng liên tục báo lỗi: "Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút".

Trang web Facebook báo lỗi “Tài khoản không khả dụng” lúc 14 giờ 55 ngày 19.7 Ảnh: Khương Nha

"Ban đầu tôi hoang mang vì nền tảng báo lỗi liên quan đến tài khoản. Tôi tưởng mình bị hacker tấn công hoặc đã vi phạm quy định tài khoản của Facebook. Nhưng khi truy cập bằng ứng dụng trên điện thoại, tài khoản vẫn bình thường", Huyền cho biết.

Facebook thông báo với người dùng sự cố sẽ sớm được khắc phục và thử lại sau vài phút nhưng hơn một tiếng trôi qua, đến 15 giờ 25 cùng ngày, mạng xã hội vẫn chưa thể truy cập. Lượng người dùng báo lỗi nhiều thêm.

Dữ liệu từ Downdetector, công cụ chuyên theo dõi các sự cố trên internet, cho thấy số lượng người dùng báo lỗi liên quan đến Facebook tăng vọt từ 15 giờ trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, 63% báo lỗi liên quan đến website, 20% nói bị lỗi liên quan đến đăng nhập, số còn lại báo lỗi về ứng dụng và các lỗi khác.

Trang web messenger.com báo lỗi “Trang không khả dụng” lúc 15 giờ 11 ngày 19.7 Ảnh: Khương Nha

Cùng thời điểm, nền tảng Messenger trên Facebook cũng ghi nhận lỗi trên khắp thế giới. Thống kê từ Downdetector cho thấy 63% người dùng đang gặp lỗi về trang web, 21% gặp lỗi đăng nhập, số còn lại báo lỗi về ứng dụng.

Cụ thể, khi truy cập trang web Messenger của Meta, nền tảng thông báo: "Trang này không khả dụng. Liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này có thể đã bị gỡ". Nền tảng đưa ra cho người dùng hai lựa chọn là "Thử truy cập lại messenger.com" hoặc "Liên hệ bộ phận hỗ trợ". Tuy nhiên, cả hai trang web này đều không khả dụng, người dùng không được chuyển hướng dù cố nhấn vào một trong hai lựa chọn Meta đưa ra.

Facebook, Messenger liên tục gặp lỗi

Theo ông Mai Thanh Phú, chuyên gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng xã hội, số lượng người dùng báo lỗi tại Việt Nam ngày càng lớn. Nhiều người đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra vì Facebook không đưa ra thông báo chính thức.

Ban đầu, một số người nghĩ đây là lỗi nhỏ, có thể sớm được khắc phục nhưng hơn một tiếng trôi qua, sự cố có vẻ trầm trọng hơn. Không chỉ Facebook, Messenger, mạng xã hội Instagram thuộc sở hữu của Meta cũng đang gặp sự cố trên diện rộng.

Thời gian gần đây các nền tảng của Meta liên tục gặp lỗi. Tháng trước, Facebook và Messenger cũng đồng loạt sập trên phạm vi toàn cầu. Từ 20 giờ 30 ngày 12.6, các mạng xã hội trong hệ sinh thái của Meta không thể truy cập hoặc lỗi khi tải bảng tin.

Khi đó, Facebook thông báo: "Đã xảy ra lỗi. Bạn có thể thử làm mới trang ngay hoặc quay lại sau". Khoảng một tiếng sau đó, các nền tảng của Meta bắt đầu truy cập lại được nhưng vẫn chập chờn.

Chỉ một tuần sau đó, đến ngày 18.6, Facebook và Messenger đồng loạt gặp lỗi tự động đóng ứng dụng mà không báo trước. Khi đó, nhiều người dùng cho biết tài khoản của họ bất ngờ nhận được thông báo "Facebook closed due to full cache". Tuy nhiên, dù người dùng đóng ứng dụng và xóa bộ nhớ cache vẫn không khắc phục được tình trạng.

Facebook chưa đưa ra bình luận nào về các sự cố trên

Ngoài việc liên tục gặp sự cố kỹ thuật, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang phải đối mặt áp lực lớn từ cơ quan quản lý. Ngày 10.7, Liên minh châu Âu (EU) đã ra thông báo, cáo buộc Facebook và Instagram vi phạm quy định công nghệ do chứa tính năng gây nghiện. Theo Ủy ban châu Âu (EC), Meta đã không đánh giá đầy đủ rủi ro từ hệ thống đề xuất nội dung cá nhân hóa, cùng với đó là tính năng "tự động phát và cuộn vô tận" trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan châu Âu nhấn mạnh các định dạng video ngắn như Reels và Story trên Facebook, Instagram đang liên tục "nhồi nhét" nội dung mới, thúc đẩy hành vi sử dụng mạng xã hội quá mức.

Reuters dẫn lời bà Henna Virkkunen, người đứng đầu cơ quan phụ trách công nghệ và kỹ thuật số của EU, cảnh báo Meta buộc phải thay đổi thiết kế trên nền tảng mạng xã hội, trong đó tính năng tự động phát và cuộn vô tận không được để mặc định, ngoài ra công ty cần bổ sung thời gian nghỉ ngắt quãng và giảm phụ thuộc vào thuật toán "câu view".