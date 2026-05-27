Nghị định 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Theo nghị định này, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng không xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động tại Việt Nam có thể bị phạt đến 60 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi không xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động tại Việt Nam có thể bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với trò chơi điện tử G2, G3, G4. Với trò chơi điện tử G1 trên mạng, mức phạt là 40 - 60 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, khi đăng ký tài khoản game, người chơi phải cung cấp đầy đủ, chính xác họ và tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động tại Việt Nam. Trường hợp người chơi dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật dân sự phải đứng tên đăng ký tài khoản. Đồng thời, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý thời gian chơi và nội dung trò chơi mà người dưới 16 tuổi truy cập.

Quy định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ. Không ít người người cho rằng việc xác thực số điện thoại không nhằm xóa bỏ nickname (biệt danh) trong game, mà phủ thêm một lớp định danh phía sau tài khoản. Từ đó, người chơi phải có trách nhiệm với hành vi của mình nhiều hơn.

Từ 1.7, không xác thực tài khoản game có thể bị phạt 60 triệu đồng

Bùi Trạch Nhân, tuyển thủ thể thao điện tử, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết bạn rất ủng hộ quy định mới. Nhân nói: "Là một người đang nghiêm túc tập luyện Liên Quân Mobile để đại diện trường thi đấu, mình thường xuyên gặp cảnh người chơi dùng nhiều tài khoản để phá game hay thoát trận giữa chừng do thiếu trách nhiệm. Quy định mới này sẽ giúp hạn chế tình trạng trên, trả lại một môi trường thể thao điện tử lành mạnh và chuyên nghiệp hơn".

Nguyễn Trần Minh Trí, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng đồng tình với quy định mới này. Dù cần phải xác thực nhiều lần vì chơi nhiều game, nhưng anh bạn gật gù cho rằng quy định này có thể bảo vệ người chơi tốt hơn.

"Môi trường game bây giờ có nhiều người chơi không lành mạnh và phá game. Khi tài khoản được xác thực, nếu bị hack hoặc bị lừa đảo vật phẩm thì khả năng lấy lại sẽ cao hơn rất nhiều", Trí nói.

Theo nhiều người trẻ, khi tài khoản được gắn với số điện thoại chính chủ, các hành vi như chửi bới, lừa đảo, phá game… sẽ phần nào giảm bớt. Người vi phạm cũng phải dè chừng hơn vì không còn dễ dàng tạo tài khoản mới để né trách nhiệm

Còn đối với phụ huynh, quy định này được xem là cách giúp gia đình quản lý con tốt hơn trong môi trường số. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (36 tuổi), ngụ đường Nguyễn Xuân Khoát, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết con trai chị đang vào tuổi dậy thì. Bé rất dễ bị cuốn vào thế giới ảo.

"Trước đây, cháu tự tạo tài khoản, nạp tiền mua đồ trong game lúc nào mình cũng không hay. Bây giờ luật bắt buộc người dưới 16 tuổi phải để phụ huynh đăng ký, mình cảm thấy an tâm hơn hẳn", chị Hằng chia sẻ.

Chuyên gia nói gì?

Chị Nguyễn Thị Thiện Nhi, nhà sáng lập của tựa game indie Địa Linh Nhân Kiệt, cho biết chị vô cùng ủng hộ việc xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại. Theo chị Nhi, game vốn cho phép người chơi sử dụng nickname thay vì danh tính thật. Tuy nhiên, nếu không có lớp xác thực phía sau thì rất khó kiểm soát các hành vi tiêu cực.

"Việc gắn tài khoản với số điện thoại sẽ giúp tăng trách nhiệm của người chơi. Điều này không làm mất đi trải nghiệm sử dụng nickname trong game, nhưng giúp nhà phát hành quản lý cộng đồng tốt hơn, nhất là với các hành vi spam, gian lận hay gây rối", chị Nhi nói.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM, việc xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động tại Việt Nam là yêu cầu bắt buộc. Người chơi phải cung cấp đúng họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động tại Việt Nam khi đăng ký tài khoản.

Theo luật sư Hùng, người trẻ dùng số điện thoại không chính chủ hoặc cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký game có thể gặp nhiều rủi ro. Nếu tài khoản bị hack, xảy ra tranh chấp hoặc cần xác minh quyền sở hữu, người chơi sẽ rất khó khôi phục tài khoản.

Ngoài ra, ông Hùng còn nói rằng việc sử dụng số điện thoại của người khác khi chưa được đồng ý hay cung cấp thông tin giả mạo, có thể bị xem là hành vi vi phạm quy định về quản lý thông tin cá nhân và an ninh mạng. "Với người chơi dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ cần quản lý thời gian chơi, theo dõi nội dung trò chơi mà con truy cập và phối hợp với nhà phát hành khi cần thiết", ông Hùng nói.