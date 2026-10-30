Hướng dẫn về vị trí việc làm: T.Ư, cấp tỉnh, cấp xã cần rà soát những gì?

Đây là yêu cầu được Ban Tổ chức T.Ư đưa ra trong Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải xuất phát từ nhiệm vụ thực tế ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lấy nhiệm vụ thực tế làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực

Theo Ban Tổ chức T.Ư, Hướng dẫn số 07 nhằm cụ thể hóa Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, tạo cơ sở cho việc rà soát, sắp xếp, bố trí và quản lý nhân lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải xuất phát từ nhiệm vụ thực tế, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian lao động, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực hiện. Số lượng người hiện có, ngạch công chức, mức lương hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao không được sử dụng làm căn cứ xuất phát để xác định nhu cầu nhân lực.

Hướng dẫn áp dụng đối với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tổ chức theo ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý biên chế trong hệ thống chính trị. Đối với lực lượng vũ trang, việc rà soát, hoàn thiện và báo cáo được thực hiện theo quy định riêng.

Rà soát theo từng khối, gắn với chức năng và thẩm quyền

Ở T.Ư, phạm vi rà soát bao gồm 4 khối (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội) và chế định Chủ tịch nước.

Tại địa phương, việc rà soát được thực hiện theo 4 khối tương ứng gồm Đảng, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp xã. Các cơ quan ngành dọc, cơ quan khu vực và đơn vị có mô hình tổ chức đặc thù thực hiện theo cơ cấu và thẩm quyền quản lý tương ứng.

Các cơ quan, đơn vị phân loại dữ liệu theo 4 khối tương ứng ở T.Ư, cấp tỉnh và cấp xã để đối chiếu nhiệm vụ, vị trí việc làm và nhân lực; gửi báo cáo chính thức theo đầu mối có thẩm quyền quản lý biên chế.

Cơ quan ngành dọc tổng hợp theo đầu mối quản lý của ngành; địa phương sử dụng số liệu để đối chiếu, không cộng trùng. Việc phân loại dữ liệu không làm thay đổi thẩm quyền quản lý biên chế.

Thông qua rà soát, các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện danh mục vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; xác định chính xác khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và nhu cầu nhân lực cần thiết. Đồng thời, đánh giá tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, thực hiện cơ chế tự chủ và thuê dịch vụ.

Trên cơ sở đối chiếu nhu cầu với nguồn nhân lực hiện có, các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ, đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phân định rõ trách nhiệm giữa T.Ư, cấp tỉnh và cấp xã

Đối với cấp T.Ư, việc rà soát cần làm rõ những nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp dưới và những nhiệm vụ tiếp tục được thực hiện ở T.Ư, qua đó xác định chính xác phạm vi công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng.

Ở cấp tỉnh, các cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra dữ liệu và phối hợp với các cơ quan ngành dọc, bảo đảm thông tin phục vụ rà soát được đầy đủ, thống nhất và phù hợp với thực tế tổ chức, hoạt động.

Đối với cấp xã, yêu cầu trọng tâm là kế thừa dữ liệu hiện có, xác định khối lượng công việc thực tế trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, cần phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp không chỉ giúp xác định sát nhu cầu nhân lực mà còn là cơ sở để đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ sau phân cấp, phân quyền, hạn chế tình trạng xác định biên chế theo số lượng hiện có hoặc theo cơ cấu tổ chức trước khi sắp xếp.