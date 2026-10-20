Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Bộ Nội vụ và Hà Nội được chọn thí điểm xây dựng vị trí việc làm ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai nhiệm vụ thí điểm xây dựng vị trí việc làm tại các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn Hà Nội và một tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện thí điểm tại địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 12.2026.

5 nguyên tắc xác định vị trí việc làm

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai đầy đủ Kết luận số 107-KL/T.Ư ngày 17.10 của Bộ Chính trị, nhất là 5 nguyên tắc xác định vị trí việc làm, gồm:

Được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm.

Mỗi vị trí gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng; không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ do công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về ngạch, bậc.

Thống nhất nội dung mô tả cơ bản về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực; phù hợp với đặc thù công tác Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và từng lĩnh vực chuyên ngành.

Phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp; khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp; gắn phân cấp với năng lực thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Rà soát, điều chỉnh khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mô hình tổ chức, phương thức làm việc thay đổi; kế thừa nội dung còn phù hợp, không yêu cầu lập lại toàn bộ hồ sơ.

Hoàn thành dữ liệu vị trí việc làm trong tháng 12

Về tiến độ, Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, trình ban hành trong ngày 20.10. Việc hướng dẫn, tập huấn về xây dựng vị trí việc làm dự kiến tổ chức ngày 22.10.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trước ngày 24.10.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thành lập tổ công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, hoàn thành trong ngày 20.10.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc, kể cả đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành trước ngày 25.10.

Bên cạnh đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ KH-CN cùng các cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức trong tháng 12.