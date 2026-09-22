Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lấy nhân dân làm chủ thể

Theo hướng dẫn, việc xây dựng khu dân cư phải lấy nhân dân làm chủ thể trung tâm; nội dung, tiêu chí linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Các nội dung triển khai cần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân và các cuộc vận động, phong trào thi đua đang được triển khai. Việc đánh giá kết quả phải dựa trên sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Khánh thành công trình “Ngõ phố hạnh phúc” tại ngõ 3 phố Thái Hà, Hà Nội ẢNH: BẢO LÂM

Hướng dẫn xác định 4 nhóm nội dung thực hiện, gồm xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc. Trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước cộng đồng; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau.

Người dân được tạo điều kiện tham gia bàn bạc, quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát các công việc chung. Vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn, người có uy tín và các tổ, nhóm tự quản được phát huy trong nắm tình hình, tập hợp ý kiến và hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở.

Đối với xây dựng khu dân cư an toàn, hướng dẫn đề cập việc vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Các địa phương cần xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, bạo lực, xâm hại và nguy cơ mất an toàn đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Vận động người dân tham gia phát triển kinh tế

Về xây dựng khu dân cư ấm no, hướng dẫn yêu cầu vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm, học nghề, khởi nghiệp và chuyển đổi sinh kế phù hợp. Các nguồn lực được kết nối để chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ và hướng tới giảm nghèo bền vững.

Người dân được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Với mục tiêu xây dựng khu dân cư hạnh phúc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học, khuyến tài được khuyến khích tổ chức phù hợp. Hướng dẫn đề cao việc xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy quan hệ láng giềng thân thiện, nghĩa tình và sự quan tâm đối với những người cần hỗ trợ trong cộng đồng.

Hướng dẫn cũng yêu cầu tổ chức thí điểm các mô hình tại nhiều địa bàn, quan tâm khu vực biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện khó khăn; đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa khung tiêu chí thành thang điểm, với mức tối đa 100 điểm cho 4 tiêu chí.

Theo hướng dẫn, việc đánh giá kết quả được thực hiện định kỳ. Sau 5 năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng các khu dân cư tiêu biểu trên toàn quốc, góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả, xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.