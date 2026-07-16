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Chính trị

Tiếp tục tinh gọn bộ máy của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chiều 16.7, tại Hà nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện trên 88% tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị

ẢNH: PHAN LINH

Nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 được tập trung triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, nổi bật là công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia, phối hợp thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Báo cáo cũng cho thấy nhiều lĩnh vực công tác tiếp tục có đổi mới. Hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, an sinh xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai bám sát thực tiễn, tạo nhiều điểm nhấn.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số, Cổng Mặt trận số, truyền thông đa phương tiện, các phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu bước đầu được quan tâm triển khai, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển các sản phẩm truyền thông số phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn. Một số nhiệm vụ mới, có tính chất phức tạp, chưa có tiền lệ nên việc triển khai còn gặp vướng mắc; một số nội dung phụ thuộc vào kinh phí, cơ chế và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền nên chưa bảo đảm tiến độ như dự kiến.

Để khắc phục những tồn tại, báo cáo đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm"; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường phối hợp giữa các ban, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

ẢNH: PHAN LINH

Đối với 6 tháng cuối năm, báo cáo nhận định khối lượng công việc còn rất lớn trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, toàn hệ thống Mặt trận sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Riêng đối với Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm bao gồm: tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động; xây dựng Đề án Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

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