Hương Giang 'giải oan' cho Dược Sĩ Tiến

Hương Giang công khai bênh vực Dược Sĩ Tiến trước những thông tin tiêu cực FBNV

Hoa hậu Hương Giang hiện có mặt tại Pháp để đến với Liên hoan phim Cannes 2024. Người đẹp chuyển giới thông báo cô và Lê Thu Trang dự định sẽ cùng dự thảm đỏ ngày 16.5. Tuy nhiên, quán quân The New Mentor 2023 gặp trục trặc visa nên không thể đến Pháp như dự định. Bên cạnh đó, trang phục của Hương Giang hiện do đàn em giữ nên nữ ca sĩ cũng không xuất hiện trên thảm đỏ như kế hoạch trước đó.

Thông tin này được khán giả quan tâm. Nhiều người tiếc nuối vì Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không thể xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là lời giải thích cho việc Lê Thu Trang vắng mặt tại Cannes 2024 dù trước đó, nhà sản xuất The New Mentor từng công bố đây là đặc quyền dành cho cô gái giành quán quân của chương trình.

Trước những ý kiến trái chiều, Lê Thu Trang và Hương Giang đã livestream để lên tiếng đính chính. Người đẹp chuyển giới thẳng thắn: “Tôi livestream chỉ để bảo vệ anh Dược Sĩ Tiến thôi. Vì anh ấy làm việc rất chăm chỉ và trợ cấp rất đều đặn mà suốt ngày bị mang tiếng. Chứ với những tin đồn này tôi quen rồi. Người ta đã đồn tôi từ xưa nên tôi cũng không có nhu cầu giải thích. Chỉ là tôi thấy tội anh Dược sĩ Tiến".

Lê Thu Trang gặp trục trặc visa, chưa thể đến Liên hoan phim Cannes như dự kiến FBNV

Hương Giang cũng không ngại công khai chi phí để đến với Liên hoan phim Cannes. Giọng ca Anh ta bỏ em rồi liệt kê tiền khách sạn cho nghệ sĩ và ê kíp là 300 triệu đồng cho 3 ngày, tiền vé máy bay cho 8 người có tổng chi phí gần 1 tỉ đồng nhưng không có visa. "Tôi thấy quá tội nghiệp anh Tiến. Trong khi mất một đống tiền như thế nhưng lại bị bảo là thất hứa”, cô thẳng thắn.

Đây không phải lần đầu tiên Hương Giang lên tiếng bênh vực Dược Sĩ Tiến trước những thông tin tiêu cực. Trước đó, tại một sự kiện cô từng chia sẻ: “Có thông tin cho rằng Dược Sĩ Tiến làm chương trình chỉ để nâng cấp hình ảnh bản thân, những người còn lại không được gì cả. Tôi cũng không quan tâm và không muốn đính chính. Nhưng nhìn nỗ lực của anh ấy và nghe những bình luận như thế, tôi thấy mình nên có những chia sẻ để bảo vệ anh ấy".

Trước đó, Dược sĩ Tiến từng gây chú ý khi mang đến những giải thưởng giá trị cho những chương trình anh đầu tư sản xuất. Gần đây, anh công bố sản xuất hai chương trình lớn là Miss Universe Vietnam và Trẻ Concept. Trước ý kiến “vung tiền để vào showbiz", Dược sĩ Tiến thẳng thắn: “Nếu vung tiền mà có thể vào được showbiz mà lại làm được nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng thì tôi hy vọng cả xã hội đều có thể làm".