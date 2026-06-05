Hương Giang nói về 5 điểm của giám khảo Lupita, muốn tiếp tục thi quốc tế

Sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại Miss Grand All Stars (MGI All Stars), Hương Giang cùng CEO Valentin Trần đã có buổi chia sẻ về hành trình dự thi, những áp lực phía sau cuộc thi cũng như các dự định trong tương lai.

Trước tranh cãi xoay quanh việc giám khảo Lupita Jones chấm 5 điểm ở đêm chung kết, Hương Giang cho biết cô tôn trọng mọi quyết định của ban giám khảo. Theo người đẹp, mỗi giám khảo đều có tiêu chí và lựa chọn riêng cho ngôi vị hoa hậu. Cô khẳng định bản thân không có quyền đánh giá quyết định của giám khảo, đồng thời cũng không thể can thiệp vào phản ứng của công chúng khi kết quả được công khai.

Hương Giang úp mở chuyện tái xuất đấu trường nhan sắc

Hương Giang tiết lộ ngay từ khi trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế, mục tiêu của cô là phải giành được một danh hiệu. Người đẹp cho rằng danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là món quà dành cho những khán giả luôn đồng hành, ủng hộ cô trong suốt hành trình.

Top 3 Hoa hậu Hòa bình All Stars cũng chia sẻ về giấc mơ còn dang dở, luôn mong muốn trở thành người chuyển giới đầu tiên chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho phụ nữ. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định hiện tại chưa có kế hoạch tiếp tục thi sắc đẹp trong thời gian gần.

Hoa hậu Hương Giang và doanh nhân Valentin Trần tại buổi chia sẻ cùng Thanh Niên ẢNH: HỮU TÍN

Trong buổi trò chuyện, Hương Giang và Valentin Trần bất ngờ tiết lộ từng không thích nhau khi mới gặp. Cả hai cho biết đã nhiều lần tranh cãi, bất đồng quan điểm trong quá trình đồng hành tại Miss Universe Vietnam 2024. Tuy nhiên, những lần va chạm trong công việc lại giúp họ hiểu và tôn trọng nhau hơn, từ đó duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến hiện tại.