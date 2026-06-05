Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hương Giang nói về 5 điểm của giám khảo Lupita, muốn tiếp tục thi quốc tế
Video Giải trí

Hương Giang nói về 5 điểm của giám khảo Lupita, muốn tiếp tục thi quốc tế

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/06/2026 18:40 GMT+7

Hương Giang lần đầu lên tiếng về tranh cãi quanh số điểm của giám khảo Lupita Jones tại Miss Grand All Stars, đồng thời tiết lộ bản thân vẫn còn một giấc mơ chưa hoàn thành ở đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại Miss Grand All Stars (MGI All Stars), Hương Giang cùng CEO Valentin Trần đã có buổi chia sẻ về hành trình dự thi, những áp lực phía sau cuộc thi cũng như các dự định trong tương lai.

Trước tranh cãi xoay quanh việc giám khảo Lupita Jones chấm 5 điểm ở đêm chung kết, Hương Giang cho biết cô tôn trọng mọi quyết định của ban giám khảo. Theo người đẹp, mỗi giám khảo đều có tiêu chí và lựa chọn riêng cho ngôi vị hoa hậu. Cô khẳng định bản thân không có quyền đánh giá quyết định của giám khảo, đồng thời cũng không thể can thiệp vào phản ứng của công chúng khi kết quả được công khai.

Hương Giang úp mở chuyện tái xuất đấu trường nhan sắc

Hương Giang tiết lộ ngay từ khi trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế, mục tiêu của cô là phải giành được một danh hiệu. Người đẹp cho rằng danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là món quà dành cho những khán giả luôn đồng hành, ủng hộ cô trong suốt hành trình.

Top 3 Hoa hậu Hòa bình All Stars cũng chia sẻ về giấc mơ còn dang dở, luôn mong muốn trở thành người chuyển giới đầu tiên chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho phụ nữ. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định hiện tại chưa có kế hoạch tiếp tục thi sắc đẹp trong thời gian gần.

Hương Giang nói về 5 điểm của giám khảo Lupita, muốn tiếp tục thi quốc tế - Ảnh 1.

Hoa hậu Hương Giang và doanh nhân Valentin Trần tại buổi chia sẻ cùng Thanh Niên

ẢNH: HỮU TÍN

Trong buổi trò chuyện, Hương Giang và Valentin Trần bất ngờ tiết lộ từng không thích nhau khi mới gặp. Cả hai cho biết đã nhiều lần tranh cãi, bất đồng quan điểm trong quá trình đồng hành tại Miss Universe Vietnam 2024. Tuy nhiên, những lần va chạm trong công việc lại giúp họ hiểu và tôn trọng nhau hơn, từ đó duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến hiện tại.

Tin liên quan

Hoa hậu Hoàn vũ chấm Hương Giang 5 điểm có động thái gây xôn xao

Hoa hậu Hoàn vũ chấm Hương Giang 5 điểm có động thái gây xôn xao

Một hình ảnh AI về Hương Giang bất ngờ xuất hiện trong mục được gắn thẻ trên Instagram của Lupita Jones khiến nữ giám khảo tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Sau đêm chung kết, bà cũng hứng làn sóng chỉ trích dữ dội từ fan Việt.

Khám phá thêm chủ đề

Hương Giang Lupita Jones Valentin Trần Miss Grand All Stars hoa hậu MGI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận