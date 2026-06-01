Hoa hậu Hoàn vũ chấm Hương Giang 5 điểm có động thái gây xôn xao

Tối 30.5 tại Thái Lan, chung kết Hoa hậu Hòa bình All Stars (MGI All Stars) chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Vanessa Pulgarín (Colombia). Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Faith Maria Porter (Ghana), trong khi đại diện Việt Nam Hương Giang giành ngôi vị Á hậu 2.

Thành tích của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng fan sắc đẹp. Trên sân khấu chung kết, người đẹp chuyển giới ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Dù không sở hữu lợi thế hình thể nổi bật nhất cuộc thi, Hương Giang vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm trình diễn và bản lĩnh sân khấu.

Giám khảo Lupita Jones chấm Hương Giang 5 điểm là ai?



Kết quả chung cuộc hiện vẫn gây nhiều tranh luận. Ngay sau phần thi ứng xử, ban tổ chức công bố bảng điểm chi tiết của các thí sinh. Theo đó, Hương Giang nhận điểm trung bình 8,4, thấp hơn Vanessa Pulgarín (9,23) và Faith Maria Porter (9,86). Đáng chú ý, nữ giám khảo Lupita Jones chấm đại diện Việt Nam 5 điểm, khiến tổng điểm của cô bị ảnh hưởng đáng kể. Dù sở hữu lượng bình chọn trực tiếp cao nhất với 26.524 lượt, Hương Giang vẫn không thể cải thiện thứ hạng do điểm khán giả chỉ chiếm 30% tổng số điểm. Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội.

Sau chung kết, Lupita Jones trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của nữ giám khảo nhận hàng loạt lượt phẫn nộ cùng nhiều bình luận từ khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, một số ý kiến từ cộng đồng mạng quốc tế cho rằng việc bà chấm điểm thấp cho Hương Giang có thể xuất phát từ quan điểm không ủng hộ người chuyển giới tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ. Trong khi đó, nhiều khán giả Việt bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng đại diện Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng và xứng đáng nhận số điểm cao hơn ở phần thi quyết định.

Nữ giám khảo Lupita Jones, người đã chấm Hương Giang 5 điểm, đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng sau đêm đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình All Stars

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sắc đẹp Việt vì điểm số dành cho Hương Giang tại chung kết MGI All Stars, Lupita Jones đã lên tiếng giải thích trên Instagram. Nữ giám khảo cho biết khi chấm thi, mình tập trung chọn những thí sinh xứng đáng đi tiếp theo đánh giá cá nhân, thay vì tính toán tác động của điểm số đến kết quả chung. Theo Lupita Jones, việc đánh giá một ứng viên dựa trên tổng hòa nhiều yếu tố như nhan sắc, phong thái, khả năng trình diễn và ứng xử. Người đẹp này cũng nhấn mạnh điểm số được làm mới ở từng vòng, đồng thời giám khảo luôn cân nhắc toàn bộ hành trình của thí sinh trước khi đưa ra quyết định.

Lupita Jones sinh năm 1967, đăng quang Hoa hậu Mexico 1990 và Hoa hậu Hoàn vũ 1991. Sau nhiệm kỳ, bà chuyển sang đào tạo và quản lý các cuộc thi sắc đẹp, góp phần đưa Mexico trở thành một trong những cường quốc nhan sắc của khu vực Mỹ Latinh. Dưới sự dẫn dắt của Lupita Jones, nhiều đại diện Mexico đã gặt hái thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, trong đó có các Hoa hậu Hoàn vũ Ximena Navarrete và Andrea Meza.