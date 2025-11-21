Hương Giang 'trắng tay' Miss Universe 2025, kết thúc hành trình đầy nỗ lực

Chung kết Miss Universe 2025 vừa diễn ra lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) tại Thái Lan. Sau hơn hai tuần chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, Nguyễn Hương Giang – người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại Miss Universe đã không được gọi tên vào Top 30. Kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, song không thể phủ nhận hành trình cố gắng của Hương Giang.

Mùa giải năm nay quy tụ lên đến hơn 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những mùa giải có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến giờ, điều này cũng tăng tính cạnh tranh cho hành trình chinh phục vương miện của giọng ca 33 tuổi.

Hành trình chinh chiến quốc tế của người đẹp 9X để lại nhiều tiếc nuối do không đặt được kết quả như kỳ vọng Ảnh: FBNV

"Mang chuông đi đánh xứ người", ngay từ những ngày đầu góp mặt tại cuộc thi, Hương Giang đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Cô là thí sinh sở hữu lượng người theo dõi cao nhất trên Instagram với 4,3 triệu tài khoản, cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của người đẹp gốc Hà Nội.

Trong các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Hương Giang luôn là một trong những gương mặt được săn đón. Hình ảnh của người đẹp 9X trên fanpage của Miss Universe thu về tương tác khủng.

Sát thềm chung kết, người đẹp mang sash Việt Nam được "ưu ái" xuất hiện trong các bảng dự đoán từ các chuyên trang, diễn đàn về hoa hậu. Trong bảng dự đoán đưa ra vào tối 20.11, Missosology tin rằng Việt Nam sẽ giành vé vào top 30 chung cuộc khi xếp cô ở vị trí thứ 25. Tuy được kỳ vọng do quá trình thi có sự thể hiện nổi bật song Hương Giang vẫn để lại nhiều sự tiếc nuối do không đạt được thành tích tại mùa giải năm nay.

Suốt chặng hành trình thi đấu, giọng ca gốc Hà Nội luôn khiến fan được mãn nhãn khi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và sự đầu tư kỹ lưỡng cho mỗi outfit xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, trong đêm thi trang phục dân tộc, Hương Giang xuất hiện rạng rỡ, tinh khôi trong tà áo dài truyền thống bên cạnh hình ảnh nón lá, xe đạp. Màn trình diễn trong trang phục này trên sân khấu quốc tế nhận nhiều phản hồi tích cực từ dân mạng. Tại đêm thi bán kết hôm 19.11, Hương Giang nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ sắc đẹp nhờ thần thái tươi tắn và giàu năng lượng hơn so với các phần trình diễn trước. Màn thi áo tắm và trang phục dạ hội của cô được nhận xét là chỉn chu, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng sân khấu.

Hương Giang 'trắng tay' Miss Universe 2025, kết thúc hành trình đầy nỗ lực

Trên hành trình chinh chiến quốc tế, người đẹp 33 tuổi Nguyễn Hương Giang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều khán giả Việt đã chi khoản tiền không nhỏ sang Thái Lan cổ vũ trực tiếp, mua vé ở những vị trí đẹp và tích cực bình chọn cho đại diện quê nhà. Bên cạnh đó, khoảnh khắc cộng đồng fan sắc đẹp Việt đồng loạt hô vang tên Hương Giang trong các hoạt động của cuộc thi khiến mạng xã hội "bùng nổ". Có thể nói, Hương Giang là một trong những cái tên hiếm hoi tạo được "cơn sốt" mạnh mẽ trong cộng đồng fan sắc đẹp, trong bối cảnh sức nóng của các cuộc thi hoa hậu từng có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài năm gần đây.

Kể từ thành tích Top 5 của Hoa Hậu H'hen Niê năm 2018, Việt Nam chưa có đại diện vào sâu. Nếu Ngọc Châu và Bùi Quỳnh Hoa trắng tay, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên dừng chân ở Top 30.

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, cao 1,70m, sở hữu số đo ba vòng 86 – 62 – 90cm. Cô từng vào Top 4 Vietnam Idol 2012, trước khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Sau đăng quang, Hương Giang hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Cô cũng là nhà đồng sản xuất Miss Universe Vietnam 2024.