Hương Giang yêu cầu người đẹp Huỳnh My ra về vì ‘cãi tay đôi’ với giám khảo

Tập 3 Miss International Queen Vietnam 2023 là màn tranh tài của 18 người đẹp chuyển giới. Mở màn, các thí sinh được siêu mẫu Hoàng Thùy huấn luyện catwalk trên bậc thang. Trang Nhung (đội Quỳnh Hoa) xuất sắc trở thành người chiến thắng trong thử thách phụ.

Cô gây ấn tượng với bước đi uyển chuyển cùng khả năng làm chủ giày cao gót. Nhờ cơ hội này, Trang Nhung có quyền quyết định thứ tự dự thi của các đội trong thử thách chính như sau: Thủy Tiên, Mai Ngô, Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa.

Hoàng Thùy huấn luyện catwalk cho các thí sinh

Đội Mai Ngô bị 'chê' diễn lố, phản cảm

Tại đây, 4 huấn luyện viên trổ tài dàn dựng một tiết mục trình diễn thời trang. Á hậu Thủy Tiên chật vật khi các thành viên đều không có kinh nghiệm biểu diễn. Trong khi đó, đội Quỳnh Hoa quyết định mạo hiểm với cách dàn dựng độc đáo nhờ các "gà nhà" đều có kinh nghiệm làm mẫu. Mai Ngô và Quỳnh Châu đánh mạnh vào yếu tố trình diễn, tập trung vào phong cách và biểu cảm của các thí sinh.

Các đội thi khoe tài ứng biến trong thử thách dàn dựng tiết mục thời trang trên đường băng độc đáo được thiết kế bậc thang cùng bàn xoay BTC

Tuy nhiên, kết quả phần thi khiến Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Lukkade và các giám khảo "đứng hình" bởi nhiều sự cố bi hài. Đội Mai Ngô bị Dược sĩ Tiến, Hương Giang thẳng thắn cho rằng phần trình diễn quá lố gây phản cảm. Còn đội Thủy Tiên quá an toàn trong mắt siêu mẫu đến từ Thái Lan. Trong khi đó, Quỳnh Châu được khen sáng tạo, không theo khuôn mẫu khi trình diễn. Riêng đội Quỳnh Hoa gây tiếc nuối vì thí sinh Kỳ Hân quên bài, phá hỏng đội hình.

Sau phần bình chọn, chiến thắng thuộc về đội Quỳnh Châu. Nàng hậu gây sốc khi chọn đội Mai Ngô là đội an toàn dù bị giám khảo đánh giá tệ nhất tập 3. Tại đây, Quỳnh Hoa và Thủy Tiên buộc phải chọn 2 người mỗi đội để vào vòng loại trừ. Các thí sinh lần lượt được gọi tên là: Kỳ Hân, Huỳnh My, Hà Đan và Shinsa Phạm.

Thí sinh Huỳnh My có thái độ thách thức giám khảo

Vòng loại trừ trở nên kịch tính khi Huỳnh My không kiểm soát được cảm xúc. Cô bật khóc, thậm chí từ chối quyền thuyết phục giám khảo trong khi các thí sinh nỗ lực dùng lý lẽ để trở về an toàn.

Nữ thí sinh khiến Hương Giang không hài lòng với phát ngôn: "Khi bước vào vòng này em không chấp nhận vì em thấy em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn trình bày hay giải thích mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai điều gì hết. Em không có được sự tự tin nhưng em tự tin là mình có một gương mặt hoa hậu. Và hôm nay em đã bị make-up thành một tông không phù hợp. Em chỉ mong có sự công bằng, chính xác, thực tế, uy tín. Em chỉ nói vậy thôi".

Huỳnh My (thứ hai từ trái sang) gây tranh cãi khi liên tiếp "cãi tay đôi", thể hiện thái độ không tôn trọng giám khảo BTC

Không đồng tình với Huỳnh My, huấn luyện viên Quỳnh Châu cho biết "thái độ quan trọng hơn trình độ". Khi được ê kíp hỗ trợ, các thí sinh nên biết ơn thay vì chê trách hoặc phàn nàn họ trong suốt quá trình dự thi. Người đẹp quyết định "loại thẳng tay" Huỳnh My: "Để Châu sống được trong nghề tới bây giờ vẫn nhờ vào thái độ. Quan điểm của Châu là thái độ nhiều khi còn quan trọng hơn cả trình độ. Tôi sẽ chọn loại bạn My".

Không chấp nhận kết quả này, Huỳnh My chất vấn nữ huấn luyện viên: "Bạn nói My thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu. My đâu có thái độ hoặc My đâu có nói về chương trình hay là gì đâu". Đáp lại, Quỳnh Châu chia sẻ: "Châu nghĩ rằng cho dù mình như thế nào, trên sân khấu mình phải biết cảm ơn các ê kíp đã hỗ trợ mình cho ngày hôm nay".

Quỳnh Châu và ban giám khảo không đồng tình trước thái độ của Huỳnh My BTC

Cuộc tranh luận dẫn đến đỉnh điểm khi Huỳnh My đặt câu hỏi: "Tại sao ê kíp lại liên tục make-up cho mình trễ hơn người khác". Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 nói: "Bạn có biết khi bạn đi thi quốc tế, điều đầu tiên bạn phải biết đó là make-up không? Nếu bạn biết tự make-up thì bạn không cần phải nhờ vào ê kíp. Nếu bạn nhờ vào ê kíp và bạn không chỉnh sửa được bây giờ bạn đổ lỗi cho họ là sao?". Không dừng lại, Huỳnh My tiếp tục cãi ngang: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa?".

Điều này khiến Quỳnh Châu ngao ngán, quyết định im lặng trước thái độ của nữ thí sinh. Là người trao thí sinh này cơ hội "sửa sai" vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trong mùa 1, Dược sĩ Tiến bày tỏ thất vọng: "Anh tiếc cho em lắm My".

Tại đây, nữ thí sinh tiếp tục gây sốc khi chia sẻ: "Em cảm ơn anh đã loại em, em cảm ơn. Tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much (cảm ơn rất nhiều)". Ngay lập tức, Hương Giang liền mời Huỳnh My rời khỏi phim trường: "Xin mời em ra khỏi đây".

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 bày tỏ thất vọng trước thái độ của nữ thí sinh. Cô cho rằng chính những hành động này gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cộng đồng LGBT. Nữ giám khảo hy vọng các thí sinh luôn cư xử chuẩn mực, mang lại cái nhìn tích cực trong mắt công chúng. Sau cùng, thí sinh còn lại bị loại là Kỳ Hân, Hà Đan và Shinsha Phạm an toàn. Tập 4 Miss International Queen Vietnam 2023 sẽ được phát sóng lúc 20 giờ tối 10.3 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment.