Hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định mới như thế nào?

Khi nào mới được giải quyết chế độ ốm đau?

Quyết định số 863 năm 2025 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 1.7) đã quy định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định số 863 ở mục 10.1 phần III của phụ lục quy định, người lao động được giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp.

Điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động.

Điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn.

Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

Chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Người lao động được giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ việc điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động ẢNH: NGÂN NGA

Trường hợp nào không được hưởng chế độ ốm đau?

Người lao động không được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau đây:

Tự gây thương tích hoặc tự gây tổn hại cho sức khỏe của mình.

Sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định, trừ trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong thời gian lần đầu phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong thời gian nghỉ việc theo quy định tại mục 10.1 nói trên trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động hoặc đang nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trình tự thực hiện hưởng trợ cấp ốm đau

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau kèm theo hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính) từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ:

Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú, bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ như: giấy ra viện, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án; giấy tờ khác chứng minh quá trình điều trị nội trú; danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.