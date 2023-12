Hương vị của đất ở nhà hàng chay TP.HCM thuộc top 10 thế giới 2023

Mới đây, thực đơn "Hương vị của đất" được nhà hàng chay Hum ra mắt thực khách. Ông Trần Thái Bảo, Tổng Bếp trưởng điều hành của Hum cho biết thực đơn này gồm 7 món ăn.

Ông chia sẻ, để làm nên thực đơn này, đội ngũ nhà hàng đã dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi các nông sản bản địa, sử dụng hơn 40 nguyên liệu. Đây là nỗ lực của nhà hàng trong việc mang nông sản bản địa Việt Nam lên bàn ăn thế giới, giữ được hương vị đặc trưng của từng vùng miền thông qua sự sáng tạo của đầu bếp.

"Hy vọng rằng thực đơn này sẽ mang lại nhiều cảm xúc. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt thực đơn, chính là giá trị của nông sản Việt Nam được giới thiệu đến thế giới đảm bảo được sự ngon, lành, thẩm mĩ và đặc biệt là tình cảm của đội ngũ nhà hàng...", bếp trưởng Hum chia sẻ. C.A.B

Món viên quất hồng bì Hòa Bình trong nước cất dâu tươi Đà Lạt thanh mát.

Bánh nấm mỡ nướng. C.A.B

Theo đuổi phong cách ẩm thực "mỹ thực thực vật", món ăn hương vị cà chua ở Hum không chỉ tươi mát, ngon miệng mà còn bắt mắt.

Sung tươi Mỹ Cẩm áp lửa, súp ngưu bàng phối hợp với thạch sương sâm lá é nóng hổi, nấm bụng dê nhồi rau củ... C.A.B

Năm 2023, Tripadvisor, nền tảng thông tin du lịch lớn nhất thế giới, đã công bố danh sách những nhà hàng xuất sắc nhận giải thưởng "Travelers' Choice Award for 2023: Best of the Best Restaurants" trong hạng mục Nhà hàng chay/thực vật được xét chọn toàn cầu. Trong danh sách này, Việt Nam có một nhà hàng duy nhất được vinh danh ở vị trí thứ 10, là nhà hàng Hum.