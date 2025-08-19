Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Hương vị quê hương: Cá đuối um bắp chuối

Ngô Mã Thiên
Ngô Mã Thiên
19/08/2025 19:35 GMT+7

Cá đuối có rải rác quanh năm. Theo các ngư dân, mùa cá đuối thường tập trung vào khoảng tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, đặc biệt là khi có gió mùa xuất hiện.

Cá đuối có hình dáng rất đặc trưng, dễ phân biệt với các loại cá khác bởi cá có thân hình mỏng và dẹt, có đuôi nhỏ và dài như cánh quạt. Xương cá đuối chủ yếu là sụn, thịt cá thơm ngọt bùi nên dễ kích thích vị giác.

Cá đuối um bắp chuối - Ảnh 1.

Cá đuối um

ẢNH: NGÔ MÃ THIÊN

Theo Đông y, cá đuối rất giàu dinh dưỡng, vì vậy ăn cá đuối tốt cho sức khỏe, nhất là những người gầy yếu. Cá đuối chế biến món gì cũng hảo hạng, trong đó không thể không kể đến món cá đuối um bắp chuối, dân dã lạ miệng và đưa cơm.

Chọn mua cá đuối tươi, con to mới cho thịt nhiều. Mua về làm sạch, bỏ phần mang, lọc bỏ lớp màu trắng nằm dọc theo xương sống của cá, tiếp đến loại bỏ phần máu bầm để cá không còn mùi. Sau đó dùng muối chà vào cá, nhất là phần bụng để khử mùi. Trước khi chế biến, đem cá ướp sơ chút gia vị.

Ra vườn nhà chọn hái bắp chuối mốc, nếu có bắp chuối hột càng ngon. Chọn bắp chuối vừa trổ bông mới ngon ngọt. Hái về, lột bỏ lớp vỏ già bên ngoài, lấy nõn trắng bên trong, dùng dao xắt mỏng cỡ 3 - 4 cm, ngâm nước có pha chanh cho sạch mủ và không bị đen. Khi chế biến, vớt bắp chuối ra rổ để ráo nước.

Cá đuối um bắp chuối - Ảnh 2.

Nguyên liệu chế biến cá đuối um

ẢNH: NGÔ MÃ THIÊN

Bắc chảo dầu lên bếp, phi tỏi, ớt, cho phần cá vào tao, nêm nếm gia vị vừa ăn. Để món cá um bắp chuối chín mềm đúng điệu, nên cho thêm ít nước vào um. Um đến khi cá chuyển tái, cho bắp chuối đã xắt vào và dùng đũa đảo đều. Khi cá và bắp chuối chín mềm thì nhấc xuống, múc ra đĩa, thưởng thức cùng cơm trắng.

Ngoài um với bắp chuối, cá đuối còn dùng để kho sả ớt, nướng nghệ... đều ngon. Đặc biệt cá đuối nấu canh chua vừa đơn giản, dân dã, vừa rất đưa cơm trong những ngày oi bức.

Khám phá thêm chủ đề

Cá đuối Bắp chuối kho sả ớt món ngon hương vị quê hương
