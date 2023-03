Hương vị quê hương: Mít trộn tai heo

Thực ra nhìn đẹp mắt vậy chứ không hiệu quả vì trái quá nhiều, cây không đủ dưỡng chất để nuôi quả cho múi dày và đều khi chín. Hái bớt cho trái thưa hơn thì sẽ hiệu quả hơn khi mít chín. Có gì bằng khi ta tận dụng những quả mít non vừa hái ấy để làm một món ăn vô cùng dân dã mà ngon miệng: mít trộn tai heo (ảnh).

TRÀ BAN

Trước hết ta chọn mít - nguyên liệu chính của thực đơn. Mít được chọn không để quá già, non quá cũng không ngon, mà vừa vượt ngưỡng non một chút để mít khi chế biến không bị "nhũn" (vì non) và cũng không quá dai (do già). Đừng làm một lúc quá nhiều mít mà chỉ chừng 0,5 kg cho 4 người ăn. Nếu đông thực khách, ta làm thêm vì món này chế biến cũng nhanh thôi.

Tiếp theo ta luộc mít cho chín, vớt mít đã luộc ra rổ rồi xắt mỏng đều, nhớ nhặt hạt non bỏ ra đừng để lẫn trong mít đã xắt. Tai heo cũng được luộc chín và xắt nhỏ. Các loại rau kèm theo gồm lá lốt, tía tô, hành, hẹ. Chúng không phải "điểm xuyết" cho đẹp đĩa mít mà làm tăng độ thơm và giúp món ăn ngon miệng hơn. Vì vậy, lượng rau các loại không nên quá ít. Bột canh tôm chừng hai muỗng rắc vào số nguyên liệu này để hương vị đậm đà. 200 gr bún tươi sợi nhỏ cũng chuẩn bị sẵn để cho vào những thứ kể trên.

Hai thứ cuối cùng, làm nên đậm đà "hồn cốt", tạo sự khác biệt với các món dân dã khác là đậu phụng và hành củ. Xắt thật mỏng củ hành, cho vào chảo dầu phụng đang sôi, khi hành đã cho mùi thơm thì rưới đều dầu lên toàn bộ số nguyên liệu đã chuẩn bị. Dầu rưới đến đâu, trộn mít đều đến đó, làm sao mỗi "tế bào mít" đều có chút dầu phụng "ghé thăm". Đậu phụng rang thơm, không được giã dập nát, sẽ rắc lên cuối cùng.

Dĩ nhiên, bạn nên chuẩn bị một chén nước mắm ớt giã với củ tỏi Lý Sơn thơm lừng để có ai đó chưa vừa miệng thì chan thêm vào cho đậm đà hơn. Mít trộn tai heo ấy, dĩ nhiên là cho vào chén để ăn, nhưng dùng bánh tráng mỏng mà xúc thì mới "đúng bài".

Bạn nhớ đừng nấu cơm thêm kẻo dư nếu như số người thưởng thức không quá lượng mít quy định 5 lạng cho 4 người ăn. Vì bạn sẽ no bụng lúc nào không biết!