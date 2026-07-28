Hút ra gần 5 lít 'chất lạ' tồn tại 20 năm trong ngực người phụ nữ

Chị H.T.N, 50 tuổi, ở Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng vòng ngực phình to bất thường, chu vi lên tới 115 cm.

Sau 20 năm tưởng đã thẩm mỹ ngực an toàn

Khoảng 20 năm trước, vì mặc cảm với vòng một nhỏ, chị H.T.N sang nước ngoài tiêm một loại chất được gọi là "mỡ nhân tạo" tại một cơ sở nhỏ, không rõ quy trình y khoa. Chị không hề biết chính xác chất gì đã được đưa vào cơ thể.

Suốt gần 20 năm, chị N. nghĩ ca làm đẹp năm xưa không để lại biến chứng. Thế nhưng khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, ngực chị bất ngờ sưng to nhanh, căng cứng, đau nhiều và gây khó thở, đặc biệt khi nằm. Có những đêm, chị phải ngồi dậy để thở và gần như thức trắng.

Sau khi biết đến một trường hợp tương tự từng được tiến sĩ - bác sĩ Tú Dung điều trị, chị quyết định đến Bệnh viện JW Hàn Quốc thăm khám.

Ê kíp bác sĩ trong quá trình phẫu thuật hút dịch cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

Vòng ngực 115 cm đặt ra bài toán chẩn đoán chưa từng gặp

Ngày 28.7, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết thăm khám ghi nhận 2 bên ngực bệnh nhân N. phì đại rõ, căng cứng, đau nhiều; vòng ngực khoảng 115 cm, mô vú lổn nhổn, không đồng nhất, nghi đã biến đổi phức tạp sau nhiều năm tồn tại chất lạ.

Bệnh nhân được chụp CT Scan ngực để khảo sát tổn thương và lên phương án điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng 16 G/L, kèm hình ảnh tụ dịch và mô biến đổi, gợi ý phản ứng viêm nặng do chất lạ, cần được xử trí sớm.

5 giờ hút 5 lít "chất lạ" từ 2 bên ngực

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn ngay trong đêm nhằm giải phóng lượng dịch gây căng tức, xử lý ổ viêm, loại bỏ chất lạ, cắt lọc mô xơ và bảo tồn tối đa mô lành.

5 lít dịch hút ra khỏi ngực bệnh nhân ẢNH: BVCC

"Sau khoảng 20 năm, cấu trúc mô đã bị chia cắt bởi hàng loạt vách xơ viêm dày, tạo thành nhiều khoang nhỏ chằng chịt giống như một tổ ong. Một số tổ chức xơ dày khoảng 1,5 cm, cứng chắc và lổn nhổn. Xen giữa các lớp xơ là dịch viêm, chất làm đầy tồn dư và những vùng mô đã biến đổi", bác sĩ Tú Dung chia sẻ.

Chính cấu trúc tổn thương phức tạp khiến ê kíp phải xử lý từng khoang một cách cẩn thận. Ê kíp phải xử lý từng khoang, vừa cắt lọc mô viêm xơ, loại bỏ chất lạ và dịch tồn dư, vừa liên tục bơm rửa làm sạch vùng tổn thương.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ từ 2 bên ngực, đồng thời đặt hệ thống dẫn lưu để tiếp tục theo dõi và ngăn nguy cơ tái tụ dịch sau mổ.