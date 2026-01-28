Túi nâng ngực có dễ vỡ khi chơi thể thao?

TS Hoàng Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết: Không phải cứ đánh pickleball là vỡ túi ngực, nhưng cũng không thể nói là không bao giờ xảy ra. Trường hợp một phụ nữ bị vỡ 2 túi ngực sau thời gian đánh pickleball liên tục các ngày trong tuần được chia sẻ gần đây là do dùng túi ngực loại cũ - loại gần như không ai sử dụng nữa.

Túi nâng ngực mới hiện nay gần như không có tình trạng này.

C ẦN TUÂN THỦ THỜI GIAN HỒI PHỤC SAU NÂNG NGỰC

Theo bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, việc rách hoặc vỡ túi không phải là biến chứng thường gặp và không xảy ra chỉ vì chơi thể thao. Túi ngực silicon thế hệ mới hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong y khoa, có độ bền cơ học cao, được thiết kế để chịu được sinh hoạt và vận động thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, khi có tác động lặp lại, cường độ cao, kéo dài, nhất là ở bên tay thuận, nguy cơ tổn thương túi ngực có thể tăng lên, dù tỷ lệ này vẫn thấp.

Rách hoặc vỡ túi ngực có thể không có triệu chứng ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

"Không nên hiểu rằng nâng ngực là không được chơi thể thao. Nâng ngực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn vận động thể chất", bác sĩ Tuấn khẳng định.

Không nên hiểu rằng nâng ngực là không được chơi thể thao. Nâng ngực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn vận động thể chất. TS Hoàng Thanh Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108)

Sau phẫu thuật nâng ngực, vẫn có thể tập luyện và chơi thể thao, với điều kiện: tuân thủ thời gian hồi phục (thường 6 - 8 tuần đầu tránh vận động mạnh vùng tay, ngực); tăng dần cường độ luyện tập; sử dụng áo ngực thể thao chuyên dụng; và cần được tư vấn lựa chọn môn thể thao phù hợp"Những môn có cường độ cao, sử dụng nhiều lực tay, vai như tennis, pickleball, boxing, crossfit… không bị cấm, nhưng cần được tiếp cận một cách thận trọng và có kế hoạch theo dõi định kỳ", bác sĩ Tuấn lưu ý.

"Vỡ túi thầm lặng"

Theo TS Hoàng Thanh Tuấn, vỡ túi ngực có thể không có triệu chứng.

Khác với nhiều biến chứng phẫu thuật khác, vỡ túi ngực silicon có thể diễn ra âm thầm. Người bệnh có thể không đau; không sưng; không biến dạng vòng một; không có biểu hiện bất thường rõ ràng. Đây được gọi là "vỡ túi thầm lặng", một đặc điểm đã được ghi nhận trong y văn quốc tế.

Trong những trường hợp này, siêu âm có thể không phát hiện đầy đủ, đặc biệt khi túi bị rách nhưng gel vẫn còn nằm trong bao xơ. MRI được xem là phương tiện chẩn đoán chính xác nhất để đánh giá tình trạng túi ngực.

Bác sĩ Tuấn cho biết, để an toàn, quan trọng nhất sau nâng ngực là nên được theo dõi y khoa đúng cách: siêu âm định kỳ mỗi 6 - 12 tháng; chụp MRI khi đã đặt túi nhiều năm, khi vận động cường độ cao, hoặc khi có nghi ngờ về tình trạng túi, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Việc phát hiện sớm giúp xử trí kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng như viêm, co thắt bao xơ hoặc tràn gel.