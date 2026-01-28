Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Túi nâng ngực có dễ vỡ khi chơi thể thao?

Liên Châu
Liên Châu
28/01/2026 04:27 GMT+7

Thời gian gần đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin một số trường hợp phát hiện rách hoặc vỡ túi nâng ngực sau khi tham gia các hoạt động thể thao như pickleball, tennis, gym cường độ cao… Vậy có phải đã nâng ngực thì không nên chơi thể thao?

TS Hoàng Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết: Không phải cứ đánh pickleball là vỡ túi ngực, nhưng cũng không thể nói là không bao giờ xảy ra. Trường hợp một phụ nữ bị vỡ 2 túi ngực sau thời gian đánh pickleball liên tục các ngày trong tuần được chia sẻ gần đây là do dùng túi ngực loại cũ - loại gần như không ai sử dụng nữa.

Túi nâng ngực mới hiện nay gần như không có tình trạng này.

CẦN TUÂN THỦ THỜI GIAN HỒI PHỤC SAU NÂNG NGỰC

Theo bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, việc rách hoặc vỡ túi không phải là biến chứng thường gặp và không xảy ra chỉ vì chơi thể thao. Túi ngực silicon thế hệ mới hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong y khoa, có độ bền cơ học cao, được thiết kế để chịu được sinh hoạt và vận động thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, khi có tác động lặp lại, cường độ cao, kéo dài, nhất là ở bên tay thuận, nguy cơ tổn thương túi ngực có thể tăng lên, dù tỷ lệ này vẫn thấp.

Túi nâng ngực có dễ vỡ khi chơi thể thao? - Ảnh 1.

Rách hoặc vỡ túi ngực có thể không có triệu chứng

ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

"Không nên hiểu rằng nâng ngực là không được chơi thể thao. Nâng ngực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn vận động thể chất", bác sĩ Tuấn khẳng định.

Không nên hiểu rằng nâng ngực là không được chơi thể thao. Nâng ngực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn vận động thể chất.

TS Hoàng Thanh Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108)

Sau phẫu thuật nâng ngực, vẫn có thể tập luyện và chơi thể thao, với điều kiện: tuân thủ thời gian hồi phục (thường 6 - 8 tuần đầu tránh vận động mạnh vùng tay, ngực); tăng dần cường độ luyện tập; sử dụng áo ngực thể thao chuyên dụng; và cần được tư vấn lựa chọn môn thể thao phù hợp"Những môn có cường độ cao, sử dụng nhiều lực tay, vai như tennis, pickleball, boxing, crossfit… không bị cấm, nhưng cần được tiếp cận một cách thận trọng và có kế hoạch theo dõi định kỳ", bác sĩ Tuấn lưu ý.

"Vỡ túi thầm lặng"

Theo TS Hoàng Thanh Tuấn, vỡ túi ngực có thể không có triệu chứng.

Khác với nhiều biến chứng phẫu thuật khác, vỡ túi ngực silicon có thể diễn ra âm thầm. Người bệnh có thể không đau; không sưng; không biến dạng vòng một; không có biểu hiện bất thường rõ ràng. Đây được gọi là "vỡ túi thầm lặng", một đặc điểm đã được ghi nhận trong y văn quốc tế.

Trong những trường hợp này, siêu âm có thể không phát hiện đầy đủ, đặc biệt khi túi bị rách nhưng gel vẫn còn nằm trong bao xơ. MRI được xem là phương tiện chẩn đoán chính xác nhất để đánh giá tình trạng túi ngực.

Bác sĩ Tuấn cho biết, để an toàn, quan trọng nhất sau nâng ngực là nên được theo dõi y khoa đúng cách: siêu âm định kỳ mỗi 6 - 12 tháng; chụp MRI khi đã đặt túi nhiều năm, khi vận động cường độ cao, hoặc khi có nghi ngờ về tình trạng túi, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Việc phát hiện sớm giúp xử trí kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng như viêm, co thắt bao xơ hoặc tràn gel.

Tin liên quan

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ túi nâng ngực

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ túi nâng ngực

Các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa phẫu thuật lấy túi silicon bị vỡ, cắt u vú cho một phụ nữ gặp sự cố sau 6 năm đặt túi nâng ngực.

Bác sĩ: Vì sao có người trẻ khỏe, chơi thể thao vẫn bị đột quỵ?

Khám phá thêm chủ đề

nâng ngực Pickleball Tennis GYM chơi thể thao Túi ngực silicon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận