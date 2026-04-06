HUTECH IT OPEN DAY 2026: Hơn 5.000 sinh viên săn hàng ngàn cơ hội việc làm, đánh dấu 10 năm bứt tốc
Video Giáo dục

Vũ Đoan
06/04/2026 09:01 GMT+7

HUTECH IT OPEN DAY 2026 quy tụ gần 70 doanh nghiệp, mang đến hơn 2.500 cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ngày 3.4.2026, hơn 5.000 sinh viên đã tham gia Ngày hội Tuyển dụng & Triển lãm Công nghệ Thông tin – HUTECH IT OPEN DAY 2026 tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao (Thu Duc Campus).

Hoạt động do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức, với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín như Hội Tin học TP.HCM, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Liên minh Công nghệ số Việt Nam, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao TP.HCM… góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối nhà trường – doanh nghiệp – tổ chức công nghệ.

HUTECH IT OPEN DAY 2026: Hơn 5.000 sinh viên săn hàng ngàn cơ hội việc làm, đánh dấu 10 năm bứt tốc- Ảnh 1.

Tại các gian hàng phỏng vấn, sinh viên HUTECH đã trình bày những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà mình đang có với các doanh nghiệp.

Sự kiện cũng quy tụ gần 70 doanh nghiệp, mang đến cơ hội thực tập và tuyển dụng thuộc các lĩnh vực trọng điểm, hơn 2.500 cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Điểm nhấn công nghệ tại HUTECH IT Open Day 2026

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là không gian triển lãm công nghệ tương tác, nơi các tập đoàn lớn trình diễn những giải pháp mới nhất về trí tuệ nhân tạo, phần cứng và nền tảng số.

Song song đó là chuỗi hơn 10 hội thảo chuyên đề, giúp sinh viên cập nhật xu hướng công nghệ và trang bị kỹ năng thực chiến.

HUTECH IT OPEN DAY 2026: Hơn 5.000 sinh viên săn hàng ngàn cơ hội việc làm, đánh dấu 10 năm bứt tốc- Ảnh 2.

Sinh viên ứng tuyển việc làm tại HUTECH IT Open Day 2026

Cũng trong ngày hội, lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp và trao hàng chục suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với quy mô ngày càng mở rộng, HUTECH IT Open Day 2026 tiếp tục khẳng định vai trò kết nối chặt chẽ giữa sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

