HUTECH Scholarship Tour 2026: 15.000 suất học bổng và hành trình lan tỏa giáo dục đến người trẻ

Sau nhiều tháng triển khai, HUTECH Scholarship Tour 2026 đã đi qua hơn 10 tỉnh thành, hiện diện tại hơn 300 trường THPT trên cả nước, trao 15.000 suất học bổng với nhiều hạn mức khác nhau. Hành trình đồng thời tư vấn trực tiếp, định hướng cho hơn 100.000 học sinh, tạo hơn 5 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông và ghi nhận hơn 20.000 hồ sơ đăng ký học bổng mới.

Không chỉ trao học bổng, mỗi điểm dừng của HUTECH Scholarship Tour 2026 mở ra không gian tư vấn, đối thoại gần gũi để học sinh tìm hiểu sâu hơn về ngành học, phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo, chính sách học phí và cơ hội phát triển trong môi trường đại học. Nhiều băn khoăn về lựa chọn ngành nghề, áp lực tài chính hay sự thay đổi của thị trường lao động trước tác động của kỷ nguyên công nghệ và AI cũng được giải đáp trực tiếp. Đáng chú ý, nhiều học sinh đã chủ động đăng ký bổ sung thông tin xét học bổng ngay tại chương trình nhằm gia tăng cơ hội nhận hỗ trợ tài chính phù hợp với năng lực học tập. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét học bổng dựa trên kết quả học bạ lớp 11 hoặc lớp 12, với các mức hỗ trợ từ 25%, 50% đến 100% học phí toàn khóa tùy theo mức điểm đạt được.

Mỗi suất học bổng không đơn thuần là hỗ trợ học phí mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực xứng đáng, lan tỏa sự thấu hiểu, tiếp nối sự đồng hành và khai mở những lựa chọn cho tương lai.